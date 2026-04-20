Қоғам

Орал қаласында бірқатар дүкен ұрлығына күдікті екі азамат ұсталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.04.2026 10:31 Фото: Zakon.kz
Орал қаласында полиция қызметкерлері дүкендерден жасалған бірқатар ұрлық деректеріне күдікті екі азаматты ұстады.

Анықталғандай, күдіктілер түнгі уақытта сауда нысандарына заңсыз кіріп, ақшалай қаражатты, азық-түлік өнімдерін және өзге де тауар-материалдық құндылықтарды жымқырған.

Олардың заңсыз әрекеттерінен келтірілген жалпы шығын 1 млн теңгеден асты.

Қазіргі уақытта күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, қажетті тергеу амалдары жүргізілуде. Сондай-ақ олардың осыған ұқсас басқа да қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде.

Оқи отырыңыз
Алматыда мешіттерде ұрлық жасаған күдікті ұсталды
10:50, 08 қаңтар 2026
Алматыда мешіттерде ұрлық жасаған күдікті ұсталды
БҚО-да мал ұрлығына қатысты екі күдікті ұсталды
15:35, 17 желтоқсан 2024
БҚО-да мал ұрлығына қатысты екі күдікті ұсталды
Алматыда пәтер ұрысы ұсталды
12:58, 29 сәуір 2025
Алматыда пәтер ұрысы ұсталды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бейбит Жукаев одержал победу в двух сетах над ветераном японского тенниса
10:32, Бүгін
Бейбит Жукаев одержал победу в двух сетах над ветераном японского тенниса
Обнародован состав сборной Казахстана на Азиатские пляжные игры в Китае
10:24, Бүгін
Обнародован состав сборной Казахстана на Азиатские пляжные игры в Китае
Определились первые соперники казахстанских боксёров на этапе Кубка мира в Бразилии
10:06, Бүгін
Определились первые соперники казахстанских боксёров на этапе Кубка мира в Бразилии
Казахстанские боксёрши узнали соперниц на этапе Кубка мира в Бразилии
09:37, Бүгін
Казахстанские боксёрши узнали соперниц на этапе Кубка мира в Бразилии
