Орал қаласында бірқатар дүкен ұрлығына күдікті екі азамат ұсталды
Орал қаласында полиция қызметкерлері дүкендерден жасалған бірқатар ұрлық деректеріне күдікті екі азаматты ұстады.
Анықталғандай, күдіктілер түнгі уақытта сауда нысандарына заңсыз кіріп, ақшалай қаражатты, азық-түлік өнімдерін және өзге де тауар-материалдық құндылықтарды жымқырған.
Олардың заңсыз әрекеттерінен келтірілген жалпы шығын 1 млн теңгеден асты.
Қазіргі уақытта күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, қажетті тергеу амалдары жүргізілуде. Сондай-ақ олардың осыған ұқсас басқа да қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде.
