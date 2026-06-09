#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Ақтөбеде мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өткен шетелдік азамат ұсталды

Ақтөбеде мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өткен шетелдік азамат ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 19:30 Сурет: polisia.kz
Полиция қызметкерлері Ақтөбе қаласында заңсыз жүрген шетелдік азаматты анықтап, ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Анықталғандай, көршілес мемлекеттің 38 жастағы азаматы бұған дейін Қазақстан Республикасының көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылған. Нәтижесінде Батыс Қазақстан облысындағы соттың шешімімен ел аумағынан шығарылып, Қазақстанға қайта кіруіне шектеу қойылған.

Алайда белгіленген тыйымға қарамастан, ол мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өтіп, еліміздің оңтүстік өңірлері арқылы жаяу түрде Қазақстан аумағына қайта кірген.

Жүргізілген жедел-іздестіру іс-шаралары барысында аталған азаматтың Ақтөбе облысының аумағында жүргені анықталды. Полицейлердің жедел әрекетінің нәтижесінде заңсыз келуші Ақтөбе қаласында ұсталып, қамауға алынды.

Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 392-бабы (Мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өту) негізінде қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система
19:51, Бүгін
Университет қызметкерлеріне жала жапқаны үшін Ақтау тұрғынына айыппұл салынды
Қостанай облысында мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өтпек болған шетелдіктер ұсталды
17:05, 28 қаңтар 2025
Қостанай облысында шетелдік екі азамат шекараны заңсыз кесіп өтпек болған
Ақтөбе облысында синтетикалық есірткі сақтаған шетелдік азамат сотталды
18:52, 22 мамыр 2024
Ақтөбе облысында синтетикалық есірткі сақтаған шетелдік азамат сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
20:58, Бүгін
Тимофей Скатов не смог выйти во второй круг турнира в Словакии
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
20:13, Бүгін
Узбекистанский полузащитник Умаров может продолжить карьеру в Казахстане
Фото: UFC
19:38, Бүгін
Экс-чемпион UFC Альварес объяснил, как Гейджи может нокаутировать Топурию
Фото: пресс-служба ФК &quot;Ордабасы&quot;
19:17, Бүгін
Полузащитник "Ордабасы" Наумец может перейти в "Иртыш"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: