Елордада жеткізу қызметін пайдаланып алаяқтық жасаған азамат ұсталды
Фото: Zakon.kz
Астана қаласы Байқоңыр аудандық криминалдық полиция қызметкерлері алаяқтық дерегі бойынша 32 жастағы азаматты ұстады.
Тергеу барысында күдіктінің жеткізу қызметінде жұмыс істейтіні анықталды. Жәбірленуші курьер шақырып, оның көлігіне сатып алған 200 дана құрылыс материалдарын тиеп берген.
Алайда күдікті сенімге кіріп, жүкті белгіленген мекенжайға жеткізбестен, қабылдау пунктіне өткізіп жіберген. Осылайша, түскен қаражатты жеке пайдасына жаратқан.
Қазіргі таңда күдікті өз кінәсін толық мойындады. Келтірілген материалдық шығын көлемі шамамен 300 мың теңгені құрайды.
Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Полиция азаматтарды сақ болуға, бейтаныс тұлғаларға мүліктерін сеніп тапсырмауға шақырады.
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