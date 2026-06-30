#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Құқық

"Чехиядан жұмыс тауып беремін". Астанада кезекті алаяқ ұсталды

Телефон, Чехия, жұмыс, Астана, алаяқтық , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.06.2026 18:44 Сурет: pixabay
Астана қаласында Есіл аудандық криминалдық полиция қызметкерлері "Чехия мемлекетінде жұмысқа тұрғызып беремін" деп бірнеше азаматты алдап, ірі көлемде қаржы жымқырған 31 жастағы ер адамды ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу барысында анықталғандай, күдікті азаматтарды "шетелге шығарып, жұмысқа тұрғызып беремін" деп сендіріп, алты эпизод бойынша алаяқтық әрекетке барған.

"Ол уәде етілген қызметі үшін түрлі сомада ақша алып, кейіннен байланысқа шықпай қойған. Күдікті өз кінәсін толық мойындады. Келтірілген шығын сомасы шамамен 800 мың теңгені құрады. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде". Астана қалалық ПД баспасөз қызметі

Полиция департаменті азаматтарды шетелге шығуға көмектесемін дейтін жеке тұлғаларға сене бермеуге, жұмысқа орналастыру қызметін ұсынатын компанияның лицензиясы мен заңды қызметін міндетті түрде тексеру қажет, сондай-ақ келісімшартпен мұқият танысып, оның талаптарын толық түсінбейінше ақша аудармаған жөн, күмән туындаған жағдайда бірден 102 хабарласуға шақырады.

Бұған дейін кассалық аппаратсыз жұмыс істеген кәсіпкерлер анықталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
16:56, 27 тамыз 2025
Астанада бірнеше алаяқтыққа қатысы бар күдікті анықталды
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
17:22, 09 маусым 2026
Астанада ер адам жалға алған фотоаппаратты ломбардқа өткізіп жіберген
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
09:13, 02 маусым 2025
Астанада полиция телефон ұрлығын ашты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба КТФ
19:16, Бүгін
Жибек Куламбаева без проблем вышла в четвертьфинал парного турнира в Нидерландах
Фото: Gov.kz
18:57, Бүгін
Ербол Мырзабосынов встретился с одним из ведущих мировых экспертов по ИИ Ли Кай-Фу
Фото: официальный сайт ФИФА
18:33, Бүгін
Президент Узбекистана Мирзиёев призвал поддержать сборную после дебютного ЧМ‑2026
Фото: WTA
18:06, Бүгін
Софья Самоделкина обратилась к Елене Рыбакиной перед её стартом на "Уимблдоне-2026"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: