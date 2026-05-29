Қоғам

Елордада алаяқтық жасаған күдікті ұсталды

29.05.2026 12:59 Фото: pexels
Елордада Сарыарқа аудандық криминалдық полиция қызметкерлері пластик терезе орнату қызметін ұсынамын деп, OLX қосымшасында жалған хабарландыру жариялау арқылы алаяқтық жасаған 34 жастағы күдіктіні ұстады.

Күдікті жәбірленушілерден алдын ала төлем ретінде 70 пайыз ақшаны алған немесе бөліп төлеуді рәсімдетіп, қаражатты иемденгеннен кейін байланысқа шықпай, ізін суытқан.

Ал алынған ақшаны өз қажеттілігіне жұмсаған. Келтірілген шығын көлемі 120 мыңнан астам теңгені құрайды. Сондай-ақ тергеу барысында күдіктінің 18 эпизодқа қатысы бары анықталды.

Қазіргі уақытта күдікті қамауда отыр, ал аталған факті бойынша тергеу амалдары жүргізілуде.

Полиция азаматтарды сақ болуға және ақша аударудан бұрын ақпаратты мұқият тексеруге шақырады. Егер сіз алаяқтықтың құрбаны болсаңыз, дереу полицияға хабарласу қажет.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
