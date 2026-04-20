Қоғам

СҚО-да 200-ден астам бір реттік синтетикалық есірткі дозасы тәркіленді

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.04.2026 16:48 Фото: Zakon.kz
Солтүстік Қазақстан облысында полиция қызметкерлері синтетикалық есірткі заттарын заңсыз өткізді деген күдікпен азаматты ұстады.

Күдікті – Ақмола облысының 23 жастағы жұмыссыз тұрғыны. Тәртіп сақшыларының мәліметінше, ол бір айға жетпейтін уақыт ішінде психотроптық заттарды "жасырын орындар" арқылы таратумен айналысқан.

Полицейлер күдіктіні Петропавл қаласындағы Набережная көшесінде ұстады. Тексеру барысында оның көзілдірік қорабынан ұнтақ тәрізді зат салынған 14 орама, сондай-ақ қалтасынан тағы 60 орама тәркіленді.

Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген заттың жалпы салмағы 64,1 грамм болатын α-PvP синтетикалық есірткісі екені анықталды. Нәтижесінде 200-ден 250-ге дейін бір реттік дозаның заңсыз айналымға түсуіне тосқауыл қойылды.

Медициналық куәландыру нәтижесі күдіктінің психотроптық заттарды қолданғанын көрсетті. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, ол 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Оқи отырыңыз
СҚО-да полицейлер "синтетика" өткізген күдіктіні ұстады
16:00, 13 ақпан 2026
СҚО-да полицейлер "синтетика" өткізген күдіктіні ұстады
Талдықорғанда синтетикалық есірткі сақтаған Ақтөбе облысының тұрғыны ұсталды
19:38, 18 желтоқсан 2025
Талдықорғанда синтетикалық есірткі сақтаған Ақтөбе облысының тұрғыны ұсталды
СҚО-да ер адамнан синтетикалық есірткі тәркіленді
13:28, 12 қыркүйек 2025
СҚО-да ер адамнан синтетикалық есірткі тәркіленді
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
16:43, Бүгін
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
16:27, Бүгін
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
Новак Джокович побил многолетний рекорд Роджера Федерера
16:08, Бүгін
Новак Джокович побил многолетний рекорд Роджера Федерера
Как функционеры "Иртыша" навредили своему клубу
15:48, Бүгін
Как функционеры "Иртыша" навредили своему клубу
