#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
469.52
553.75
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
469.52
553.75
6.15
Қоғам

Мұхтар Шахановпен қоштасу және жерлеу рәсімдері қашан және қайда өтеді

Мұхтар Шахановпен қоштасу және жерлеу рәсімдері қашан және қайда өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.04.2026 17:12 Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі
Қазақстан Жазушылар одағы қазақ ақыны, драматург, қоғам қайраткері, Қазақстанның Еңбек Ері, Халық жазушысы Мұхтар Шахановпен қоштасу рәсімінің қашан өтетінін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған мәліметке сәйкес, Мұхтар Шахановпен қоштасу рәсімі 2026 жылғы 21 сәуір, сейсенбі күні сағат 09:00-де Алматы қаласындағы Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында өтеді. Сол күні сағат 11:30-да жерлеу рәсімі ұйымдастырылады. Ақын Кеңсай-2 зиратына жерленеді. Сағат 13:00-де ас беріледі.

Ақын Мұхтар Шаханов 2026 жылғы 19 сәуірде 84 жасына қараған шағында дүние салды. 20 сәуір күні Қасым-Жомарт Тоқаев Шахановтың отбасы мен жақын туыстарына көңіл айту жеделхатын жолдады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қырғызстан президенті Мұхтар Шаханов туралы: Оның өмірден өтуімен тұтас бір дәуір аяқталды
Ақын Мұхтар Шаханов ауруханаға түсті
Дәуірдің үніне айналған қазақ поэзиясының көрнекті өкілі Мұхтар Шаханов өмірден өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: