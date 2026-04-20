Қоғам

Алматыда ҰОС ардагері 101 жасқа толды

Алматыда ҰОС ардагері 101 жасқа толды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.04.2026 18:56
Алматыда Ұлы Отан соғысының ардагері Любовь Горковская туған күнін атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Любовь Николаевна 1925 жылы 20 сәуірде Украинада дүниеге келген. Соғыс жылдары ол майданда әскери байланысшы болып қызмет етіп, алдыңғы шепте ерлік пен жанқиярлық танытқан. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 1-ші Украин майданы құрамында Харьков түбіндегі шайқастарға, Қырымды азат етуге және Севастополь үшін болған шешуші ұрыстарға қатысқан. Жеңіс күнін Балтық маңында қарсы алған. Ерлігі мен батылдығы үшін І және ІІ дәрежелі Отан соғысы ордендерімен, сондай-ақ көптеген мерейтойлық медальдармен марапатталған.

Соғыстан кейін Любовь Горковская Қазақстанға қоныс аударып, бейбіт еңбекке араласқан. Ол ұзақ жылдар бойы Қазақфильм киностудиясында жұмыс істеп, отандық мәдениет пен экономикаға өз үлесін қосқан. Қазіргі таңда ардагер немересінің қолында тұрады.

Ардагерді Бостандық аудандық қорғаныс істері басқармасының әскери қызметшілері және Алматы қаласы бойынша ҚР Қарулы Күштері ардагерлер кеңесінің төрағасы, запастағы майор Ербол Игісинов құттықтады. Олар оның Жеңіске қосқан үлесі мен көрсеткен ерлігі үшін алғыс білдірді.

Қорғаныс министрінің атынан Любовь Николаевнаға құттықтау хаты мен естелік сыйлықтар табыс етілді. Әскери қызметшілер ардагердің өмір жолы жас ұрпақ үшін ерлік, табандылық және Отанға адалдықтың жарқын үлгісі екенін атап өтті.

