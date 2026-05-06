Президент ҰОС ардагері Кенжебай Мәденовтің ұлына "Алтын жұлдыз" және "Отан" орденін табыс етті
Ақорданың Telegram-каналында 2026 жылғы 6 мамырда өткен салтанатты рәсімнен түсірілген кадрлар жарияланды.
Рәсім барысында Мемлекет басшысы батырдың ұрпағына мемлекеттік деңгейдегі жоғары марапаттарды жеке өзі табыстап, тарихи әділеттіліктің маңызды символдық көрінісі болғанын атап өтті.
Кенжебай Мәденұлы Мәденов
1925 жылы 19 ақпанда Батыс Қазақтан облысы Қаратөбе ауданы Қаракөл ауылдық округі Ақтай-сай ауылында туған.
1950-1974 жылдар аралығында Батыс Қазақстан және Гурьев облыстарындағы ҚазКСР МҚК органдарында қызмет атқарған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ардагері. 1974 жылы 26 желтоқсанда дүниеден өткен.
Кенжебай Мәденұлы Мәденов 1944 жылы 19 жасында 266-атқыштар дивизиясы 1008-полкі 2-батальоны 5-ротасының взвод командирі болып тағайындалған.
1945 жылы 29 сәуірде Кенжебай Мәденұлы Мәденов Берлин шайқасында қаһармандықтың үлгісін көрсетті. Атап айтқанда, Берлин операциясы кезінде қаланың Рейхстагтан кейінгі маңызды әкімшілік орталығы – Ратуша ғимаратының төбесіне Қызыл Туды орнату Кенжебай Мәденұлы Мәденов басқарған взводқа тапсырылып, ол бұйрықты ерлікпен орындайды. Бұл Кеңес әскеріне рух беріп, шабуылдың қарқынды жалғасуына ықпал етеді.
Кенжебай Мәденұлы Мәденов бастаған жауынгерлердің осы ерлігі Кеңес Одағының маршалы Г.К. Жуковтың "Естеліктер мен толғаныстар", 5-екпінді армияның Әскери кеңесінің мүшесі, генерал-лейтенант Ф.Е. Боковтың "Жеңіс көктемі", 1948 жылы КСРО Қарулы Күштері министрлігінің баспасы шығарған "Берлинді алу" (Штурм Берлина) кітаптарында суреттелген.
"Қазақстан коммунисі" журналының 1970 жылы 6 маусымдағы нөмірінде Ратуша үшін болған шайқас жайында Кенжебай Мәденұлы Мәденовтің өзі де жазған.
Оның есімі мектеп оқушыларына арналған 1985, 1993 және 2004 жылдары жарық көрген "Қазақстан тарихы" оқулықтарына енді. Сондай-ақ Кенжебай Мәденұлы Мәденовтің ерлігін Клаус Похе және Ганс Олива атты германиялық журналистер "Соғыс аяқталған түн" деген еңбектеріне арқау еткен.
Батырдың құрметіне 2001 жылдың желтоқсанында Атырау облысы бойынша ҰҚКД ғимаратына мемориалдық тақта орнатылды.
Ал 2005 жылы Атырау қаласында Кенжебай Мәденовтің атына көше берілді.