#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
463.41
546.27
6.18
Қоғам

Президент ҰОС ардагері Кенжебай Мәденовтің ұлына "Алтын жұлдыз" және "Отан" орденін табыс етті

Қасым-Жомарт Тоқаев салтанатты рәсім барысында ерекше мемлекеттік марапат – &quot;Алтын жұлдыз&quot; бен &quot;Отан&quot; орденін Ұлы Отан соғысының ардагері Кенжебай Мәденовтің ұлы Махамбет Кенжебайұлына табыс етті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 13:40 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев салтанатты рәсім барысында ерекше мемлекеттік марапат – "Алтын жұлдыз" бен "Отан" орденін Ұлы Отан соғысының ардагері Кенжебай Мәденовтің ұлы Махамбет Кенжебайұлына табыс етті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың Telegram-каналында 2026 жылғы 6 мамырда өткен салтанатты рәсімнен түсірілген кадрлар жарияланды.

Рәсім барысында Мемлекет басшысы батырдың ұрпағына мемлекеттік деңгейдегі жоғары марапаттарды жеке өзі табыстап, тарихи әділеттіліктің маңызды символдық көрінісі болғанын атап өтті.

Кенжебай Мәденұлы Мәденов

1925 жылы 19 ақпанда Батыс Қазақтан облысы Қаратөбе ауданы Қаракөл ауылдық округі Ақтай-сай ауылында туған.

1950-1974 жылдар аралығында Батыс Қазақстан және Гурьев облыстарындағы ҚазКСР МҚК органдарында қызмет атқарған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ардагері. 1974 жылы 26 желтоқсанда дүниеден өткен.

Кенжебай Мәденұлы Мәденов 1944 жылы 19 жасында 266-атқыштар дивизиясы 1008-полкі 2-батальоны 5-ротасының взвод командирі болып тағайындалған.

1945 жылы 29 сәуірде Кенжебай Мәденұлы Мәденов Берлин шайқасында қаһармандықтың үлгісін көрсетті. Атап айтқанда, Берлин операциясы кезінде қаланың Рейхстагтан кейінгі маңызды әкімшілік орталығы – Ратуша ғимаратының төбесіне Қызыл Туды орнату Кенжебай Мәденұлы Мәденов басқарған взводқа тапсырылып, ол бұйрықты ерлікпен орындайды. Бұл Кеңес әскеріне рух беріп, шабуылдың қарқынды жалғасуына ықпал етеді.

Кенжебай Мәденұлы Мәденов бастаған жауынгерлердің осы ерлігі Кеңес Одағының маршалы Г.К. Жуковтың "Естеліктер мен толғаныстар", 5-екпінді армияның Әскери кеңесінің мүшесі, генерал-лейтенант Ф.Е. Боковтың "Жеңіс көктемі", 1948 жылы КСРО Қарулы Күштері министрлігінің баспасы шығарған "Берлинді алу" (Штурм Берлина) кітаптарында суреттелген.

"Қазақстан коммунисі" журналының 1970 жылы 6 маусымдағы нөмірінде Ратуша үшін болған шайқас жайында Кенжебай Мәденұлы Мәденовтің өзі де жазған.

Оның есімі мектеп оқушыларына арналған 1985, 1993 және 2004 жылдары жарық көрген "Қазақстан тарихы" оқулықтарына енді. Сондай-ақ Кенжебай Мәденұлы Мәденовтің ерлігін Клаус Похе және Ганс Олива атты германиялық журналистер "Соғыс аяқталған түн" деген еңбектеріне арқау еткен.

Батырдың құрметіне 2001 жылдың желтоқсанында Атырау облысы бойынша ҰҚКД ғимаратына мемориалдық тақта орнатылды.

Ал 2005 жылы Атырау қаласында Кенжебай Мәденовтің атына көше берілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев бір топ азаматқа мемлекеттік награда мен әскери шен табыстады
15:11, Бүгін
Тоқаев бір топ азаматқа мемлекеттік награда мен әскери шен табыстады
Тоқаев ҚТЖ ардагеріне ерекше құрмет белгісі мен "Отан" орденін табыс етті
09:07, 01 тамыз 2025
Тоқаев ҚТЖ ардагеріне ерекше құрмет белгісі мен "Отан" орденін табыс етті
Ұлы Отан соғысына қатысушы Кенжебай Мәденовке "Халық қаһарманы" атағы берілді
09:15, Бүгін
Ұлы Отан соғысына қатысушы Кенжебай Мәденовке "Халық қаһарманы" атағы берілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "тысячника" в Риме
20:28, Бүгін
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "тысячника" в Риме
Казахстан завершил историческое выступление на ЧМ-2026 по настольному теннису
20:07, Бүгін
Казахстан завершил историческое выступление на ЧМ-2026 по настольному теннису
Дуэли с Узбекистаном: кто из казахстанцев выйдет на ринг ЧА-2026 по боксу в пятый день
19:39, Бүгін
Дуэли с Узбекистаном: кто из казахстанцев выйдет на ринг ЧА-2026 по боксу в пятый день
Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеские матчи против Венгрии и Армении
19:14, Бүгін
Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеские матчи против Венгрии и Армении
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: