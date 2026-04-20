21 сәуірде Қазақстан бойынша қандай ауа райы күтіледі
Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК синоптиктері Қазақстан аймақтарында 2026 жылғы 21 сәуірде болатын қауіпті метеорологиялық құбылыстарға болжау жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақпаратқа сүйенсек, антициклон жотасының ықпалымен елдің солтүстік-шығысында, шығысында, батысында және орталығында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.
"Қалған аумақтарда атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты найзағаймен бірге жаңбыр күтіледі. Республика бойынша тұман түсіп, желдің күшеюі болжанады". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі
Сонымен қатар:
- Жамбыл облысының батысында, Жетісу облысының солтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
- Жетісу облысының оңтүстігінде және Түркістан облысының батысында төтенше өрт қаупі күтіледі.
Мақаламен бөлісу
