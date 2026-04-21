Қазақстанда АЭС салу үшін бірнеше стратегиялық аймақ анықталды
Атом энергетикасы агенттігінің төрағасы Алмасадам Сәтқалиев 2026 жылғы 21 сәуірде Ақорда кулуарында Қазақстанда атом энергетикасын дамытуға арналған перспективті алаңдар анықталғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алмасадам Сәтқалиевтің айтуынша, қазіргі уақытта барлық перспективті алаңдар жан-жақты зерттелген. Энергия балансының болжамы, сондай-ақ экологиялық және сейсмикалық қауіпсіздік талаптары ескеріле отырып, Қазақстанда атом энергетикасын дамытуға болатын бірнеше ерекше локация айқындалған.
"Бірінші кезекте бұл Балқаш маңы аймағы. Бұл өңірде объективті түрде алтыға дейін ірі энергетикалық блок салуға мүмкіндік бар. Сондай-ақ Курчатов қаласы бар – мұнда шағын және орта қуатты атом реакторларын дамытуға әлеует жеткілікті. Бұдан бөлек, Батыс Қазақстан да қарастырылып отыр. Бұл өңірде бұрын энергетикалық қондырғыларды аралас режимде пайдалану тәжірибесі болған: олар тек электр энергиясын ғана емес, жылу, ыстық су өндіруді және су тұщыту процесін де қамтамасыз еткен. Яғни бұл бағытта да әлеует бар. Сонымен қатар еліміздің өзге де аумақтары қазір зерттеліп жатыр, – деді ол.
Оның айтуынша, энергия балансының болжамына сәйкес, ұзақ мерзімді перспективада — 20–30 жылдан кейін — Қостанай да атом электр станциясын салуға ықтимал алаң ретінде қарастырылуы мүмкін.
Бұған дейін Алмасадам Сәтқалиев Қазақстанға кемінде үш атом электр станциясын салу қажет екенін, ал болашақта төртінші станция да қажет болуы мүмкін екенін айтқан болатын.
