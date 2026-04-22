Мемлекет басшысы Израиль Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
2026 жылғы 22 сәуірде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Израиль Президенті Ицхак Герцогқа құттықтау жеделхатын жолдады.
Бұл туралы Ақорданың Telegram-арнасында хабарланды.
"Қасым-Жомарт Тоқаев Ицхак Герцогты Израиль Мемлекетінің Тәуелсіздік күнімен құттықтап, бақ-береке тіледі", – деп жазылған ресми ақпаратта.
2026 жылғы 18 наурызда Қасым-Жомарт Тоқаев Израиль Президенті Ицхак Герцогпен телефон арқылы сөйлесті.
