#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
501.79
595.07
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
501.79
595.07
6.56
Саясат

Мемлекет басшысы Израиль президентіне жеделхат жолдады

Алдыңғы күні, 26 қаңтарда Мемлекет басшысы Үндістан Республикасының күніне орай премьер-министр Нарендра Модиге құттықтау телеграммасын жолдады., сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 10:01 Сурет: akorda.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 27 қаңтарда Израиль президенті Ицхак Герцогқа Халықаралық Холокост құрбандарын еске алу күніне орай телеграмма жолдады.

Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, Қасым-Жомарт Тоқаев жеделхатта Қазақстан халқы Холокост жылдарында қаза болған миллиондаған жазықсыз құрбанды еске алатынын атап өтті.

"Еліміз этникалық және діни өшпенділік пен зорлық-зомбылықтың кез келген түрін қатаң айыптайды, адамзатқа қарсы мұндай қылмыстың қайталануына жол бермеу жөніндегі халықаралық қоғамдастықтың ортақ күш-жігерін қолдайды. Қазақстан Холокост жылдарында жер аударылған көптеген еврейге мекен болды. Бүгінде еврей қауымдастығы қоғамымыздың ажырамас бөлігі саналады", – делінген жеделхатта.

Алдыңғы күні, 26 қаңтарда Мемлекет басшысы Үндістан Республикасының күніне орай премьер-министр Нарендра Модиге құттықтау телеграммасын жолдады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Эфиопия президентіне жеделхат жолдады
09:01, 28 мамыр 2025
Мемлекет басшысы Эфиопия президентіне жеделхат жолдады
Мемлекет басшысы Израиль Президенті Ицхак Герцогпен телефон арқылы сөйлесті
16:02, 20 наурыз 2023
Мемлекет басшысы Израиль Президенті Ицхак Герцогпен телефон арқылы сөйлесті
Мемлекет басшысы АҚШ Президентін құттықтады
09:31, 04 шілде 2025
Мемлекет басшысы АҚШ Президентін құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: