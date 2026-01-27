Мемлекет басшысы Израиль президентіне жеделхат жолдады
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 27 қаңтарда Израиль президенті Ицхак Герцогқа Халықаралық Холокост құрбандарын еске алу күніне орай телеграмма жолдады.
Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, Қасым-Жомарт Тоқаев жеделхатта Қазақстан халқы Холокост жылдарында қаза болған миллиондаған жазықсыз құрбанды еске алатынын атап өтті.
"Еліміз этникалық және діни өшпенділік пен зорлық-зомбылықтың кез келген түрін қатаң айыптайды, адамзатқа қарсы мұндай қылмыстың қайталануына жол бермеу жөніндегі халықаралық қоғамдастықтың ортақ күш-жігерін қолдайды. Қазақстан Холокост жылдарында жер аударылған көптеген еврейге мекен болды. Бүгінде еврей қауымдастығы қоғамымыздың ажырамас бөлігі саналады", – делінген жеделхатта.
Алдыңғы күні, 26 қаңтарда Мемлекет басшысы Үндістан Республикасының күніне орай премьер-министр Нарендра Модиге құттықтау телеграммасын жолдады.
