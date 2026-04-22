Қоғам

Семейде жасөспірімдердің құқықтық сауаттылығын арттыруға арналған форум өтті

Фото: freepik
Семей қаласының прокуратурасы жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу және жаңа тәсілдерді енгізу бағытында жұмыс жүргізуде.

Семей қаласындағы Абай атындағы кітапханада кәмелетке толмағандардың, оның ішінде профилактикалық есепте тұрған жасөспірімдердің құқықтық сауаттылығын арттыруға бағытталған "Заң. Жауапкершілік. Болашақ" атты құқықтық форум өткізілді.

Форум жасанды интеллект негізіндегі цифрлық аватарларды және практикалық жағдайларды голографиялық визуализациялау тәсілдерін қолдану арқылы ұйымдастырылды.

Іс-шараға мектептер мен колледждердің 150-ден астам оқушысы қатысты. Жасөспірімдерді мессенджерлер арқылы құқыққа қарсы әрекеттерге тарту мәселелері және интернет қауіпсіздігін қамтамасыз ету тақырыптары талқыланды.

Іс-шара "Сен заңды білесің бе?" атты викторинамен аяқталды. Белсенді қатысушылар марапатталды.

Қатысушылар жастар арасында құқықтық мәдениет пен жеке жауапкершілікті қалыптастырудың маңыздылығын атап өтті.

Айгерим Тарина
