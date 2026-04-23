Қазақстанда орташа жалақыны есептеу қағидаларын өзгерту ұсынылды
Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі орташа жалақыны есептеудің бірыңғай қағидаларына түзетулер жобасын әзірледі.
Жобаға сәйкес, негізгі мақсат – құжатты Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі нормаларымен сәйкестендіру.
Атап айтқанда, кодексте "диеталық (емдік және профилактикалық) арнайы өнімдер" деген тіркес "диеталық емдік және диеталық профилактикалық тағам өнімдері" деген тұжырыммен алмастырылған.
Осыған байланысты орташа жалақыны есептеу кезінде ескерілмейтін төлемдер тізбесінің 9-тармағына тиісті өзгеріс енгізу ұсынылады.
Енді орташа жалақыны есептеу кезінде есепке алынбайтын төлемдер қатарына қызметкерлерге берілетін сүттің немесе соған теңестірілген тағам өнімдерінің, сондай-ақ диеталық емдік және профилактикалық тағам өнімдерінің құны, арнайы киім мен жеке қорғаныс құралдары енгізілмек. Бұл нормалар Еңбек кодексіне сәйкес қарастырылған.
Аталған жоба "Ашық НҚА" порталында жарияланып, 12 мамырға дейін көпшілік талқылауына ұсынылды.