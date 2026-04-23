Қоғам

Қазақстан армиясында смартфон қолдануға рұқсат берілді: не өзгерді

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.04.2026 12:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі әскери қызметшілерге смартфон пайдалануға рұқсат беру тәртібін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Асқар Мұстабеков 2026 жылғы 23 сәуірде журналистердің сұрағына жауап беріп, бұл шешімнің барлық сарбаздарға қатысты екенін айтты.

Оның айтуынша, бұған дейін әскери бөлімдерде тек кнопкалы телефондарды қолдануға рұқсат етілсе, енді казармаларда смартфон пайдалануға да мүмкіндік берілген.

"Иә, мұндай бұйрық қабылданды. Бұл рұқсат барлық сарбаздарға қатысты. Барлық жерде қолдануға болады", – деді ол.

Сонымен қатар журналистер сарбаздардың ата-аналарымен байланысы туралы да сұрады.

Шенеуніктің айтуынша, смартфонды кез келген уақытта қолдануға болмайды. Әр бөлімде арнайы тәртіп пен белгіленген уақыт бар.

"Жоқ, белгілі бір уақыт бар. Себебі сарбаз кез келген уақытта телефонға жауап бере алмайды: бірде атыс жаттығуында, бірде оқу-жаттығуда болуы мүмкін. Командир бекіткен уақытта ғана телефон қолдануға рұқсат беріледі, бұл ақпарат ата-аналарға да жеткізіледі", – деді Асқар Мұстабеков.

Айта кетейік, бұған дейін Қорғаныс министрлігі әскерге шақыру қағаздарын тапсыру тәртібін де түсіндіріп, оны алғаннан кейін қандай әрекет жасау керектігін хабарлаған болатын.

Айгерим Тарина
