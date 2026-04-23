Қоғам

Адам саудасы, сыбайлас жемқорлық, қаржыны жылыстату: Берік Асылов ЕҚЫҰ Бас хатшысымен не талқылады

Адам саудасы, сыбайлас жемқорлық, қаржыны жылыстату: Берік Асылов ЕҚЫҰ Бас хатшысымен не талқылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.04.2026 18:54 Сурет: ҚР Бас прокуратурасы
Қазақстанның Бас прокуроры 2026 жылғы 23 сәуірде ЕҚЫҰ Бас хатшысы Феридун Синирлиоғлумен заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету саласындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қадағалау органының басшысы 2010 жылғы Астана саммитінің декларациясында бекітілген қағидаттарға сүйене отырып, ынтымақтастықты нығайтудың маңыздылығын атап өтті.

Берік Асылов қонақты прокуратура қызметінің басты бағыттары туралы, атап айтқанда азаматтардың, кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және инвестициялық жобаларды сүйемелдеу, қадағалау қызметін цифрлық трансформациялау, есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл, оның ішінде есірткі бизнесінің қаржылық ағындарын анықтау, қадағалау және бұғаттау үшін мемлекетаралық цифрлық платформаны құру жөнінде хабардар етті.

"Прокуратура органдары мен ЕҚЫҰ арасындағы мемлекетке активтерді қайтару саласындағы өзара іс-қимыл мен одан әрі ынтымақтастыққа, сондай-ақ осы мәселеде халықаралық ұйымның Қазақстанға көрсетіп отырған қолдауына ерекше назар аударылды",- делінген ақпаратта.

Сонымен қатар, ЕҚЫҰ-ның қатысуымен Құқық қорғау органдары академиясында қызметкерлерді даярлау және олардың кәсіби біліктілігін арттыру нәтижелері, соның ішінде оқу орнының сараптамалық және әдістемелік базасын жаңғырту және дамыту мәселелері талқыланды.

Атап айтқанда, тек 2025 жылдың өзінде ЕҚЫҰ-мен бірлесіп кибер- және есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл, адам саудасы, сыбайлас жемқорлыққа және ақшаны жылыстатуға қарсы күрес, сондай-ақ мемлекеттің азаматтық қоғам институттарымен және бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимылын дамыту мәселелері бойынша 13 ғылыми-білім беру іс-шарасы өткізілді.

"Жүргізілген жұмыстар аясында прокуратура, полиция, экономикалық тергеу қызметі органдарының 400-ден астам қызметкері өз құзыреттерін арттырды. Ағымдағы жылы трансұлттық қылмысқа қарсы іс-қимыл және құқық қолдану практикасын жетілдіру мәселелеріне арналған ЕҚЫҰ-мен бірлескен 12 осындай білім беру іс-шарасын өткізу жоспарлануда",- деп мәлімдеді ведомство.

Кездесу соңында ЕҚЫҰ Бас хатшысы заң үстемдігін қамтамасыз ету мәселелеріндегі прокуратура органдарының жетістіктерін атап өтіп, алдағы бірлескен жұмысты жалғастыруға дайын екенін білдірді.

Қазақстанда ауыл шаруашылығы жануарларын уақытында вакцинацияламағаны үшін айыппұл салу көзделуде
20:30, Бүгін
Қазақстанда ауыл шаруашылығы жануарларын уақытында вакцинацияламағаны үшін айыппұл салу көзделуде
Тоқаев ЕҚЫҰ Бас хатшысымен кездесті
12:45, 07 маусым 2023
Тоқаев ЕҚЫҰ Бас хатшысымен кездесті
Түркияның бұрынғы СІМ басшысы ЕҚЫҰ-ның бас хатшысы болып сайланды
12:58, 07 желтоқсан 2024
Түркияның бұрынғы СІМ басшысы ЕҚЫҰ-ның бас хатшысы болып сайланды
Александр Бублик узнал соперника на старте турнира в Мадриде
22:03, Бүгін
Александр Бублик узнал соперника на старте турнира в Мадриде
Судьи решили исход боя Казахстан - Франция за четвертьфинал Кубка мира по боксу
21:32, Бүгін
Судьи решили исход боя Казахстан - Франция за четвертьфинал Кубка мира по боксу
Черчесов принял решение по Самородову и Кенжебеку перед матчем РПЛ
21:05, Бүгін
Черчесов принял решение по Самородову и Кенжебеку перед матчем РПЛ
Стал известен чемпион Казахстана по волейболу среди мужских команд
20:32, Бүгін
Стал известен чемпион Казахстана по волейболу среди мужских команд
