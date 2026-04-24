Ғимараттарға маңдайша орналастыру тәртібі бекітілді
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі 2026 жылғы 20 сәуірдегі бұйрығымен "Республикалық маңызы бар қала, астана, облыстық және аудандық маңызы бар қала, ауыл, кентте маңдайша орналастыруды келісу" мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларын бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатқа сәйкес, мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға жергілікті атқарушы органдар арқылы тегін көрсетіледі.
Өтінішті қабылдау және қызмет нәтижесін беру:
- қызмет берушінің кеңсесі арқылы,
- немесе egov.kz электрондық үкімет порталы арқылы жүзеге асырылады.
Қызмет алу үшін өтініш пен маңдайша эскизін қоса тапсыру қажет. Құжаттар түскен күні қабылданады, ал қарау және нәтижесін беру мерзімі — 4 жұмыс күні.
Уәкілетті орган ұсынылған құжаттардың толықтығы мен дұрыстығын тексереді, сондай-ақ "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" заң талаптарына сәйкестігін қарап, маңдайша эскизін келіседі.
Электрондық түрде қызмет алу үшін электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) қажет.
Бұйрық 2026 жылғы 1 қазаннан бастап күшіне енеді.
