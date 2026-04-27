#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
464.86
544.03
6.14
Қоғам

Алматыдағы Ақжар ықшамауданы бір күнге суық сусыз қалады

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.04.2026 10:41 Фото: pexels
Алматы қаласының Наурызбай ауданындағы Ақжар ықшамауданының тұрғындарына "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны маңызды ақпаратпен жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 28 сәуірде сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін тұрғындар су беруде уақытша іркілістерге тап болуы мүмкін.

Белгілі болғандай, суық судың қысқа мерзімді шектелуі жаңа су құбырын іске қосу жұмыстарына байланысты.

Шектеулер Ақжар ықшамауданындағы тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттарды қамтиды.

Кәсіпорын мамандары тұрғындардан уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарауды сұрады.

Қосымша ақпаратты 274-66-66 телефоны арқылы алуға болады.

Еске салайық, бұған дейін қалада суға қатысты шектеулер 21 сәуірде тіркелген болатын.

