Қоғам

Қар мен бұршақ, шаңды дауыл: 28 сәуірде қандай ауа райы күтіп тұр

Қар мен бұршақ, шаңды дауыл: 28 сәуірде қандай ауа райы күтіп тұр , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.04.2026 17:38 Сурет: pixabay
Синоптиктер Қазақстан аймақтарында 2026 жылғы 28 сәуірде болатын қауіпті метеорологиялық құбылыстарға болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған ақпарға сүйенсек, ел бойынша қолайсыз ауа райы күтіледі.

"Қазақстан аумағының басым бөлігінде атмосфералық фронтальды бөлімдердің ықпалымен ауа-райының тұрақсыз сипаты сақталады, найзағаймен жаңбыр жауады, елдің оңтүстік-шығысы мен шығысының таулы аймақтарында түнгі уақытта жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады, шығыста бұршақ, дауыл болуы мүмкін. Орталықта, республиканың қиыр батысында жауын-шашынсыз. Республика бойынша желдің күшеюі, тұман, оңтүстікте шаңды дауыл күтілуде". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі

Кейбір өңірлерде үсік күтіледі:

  • Түнде Қостанай облысының солтүстігінде, батысында, Ақмола облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қарағанды облыстарының солтүстігінде, шығысында 1-3 градус үсік күтіледі.
  • Абай облысының батысында, солтүстігінде топырақ бетінде 1 градус үсік күтіледі.

Сондай-ақ, келесі аймақтарда:

  • Абай облысының орталығында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстік-шығысында, Палодар облысының солтүстігінде өрт қаупі жоғары.
  • Жетісу облысының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі күтілуде.

Бұған дейін Алматыда мамыр айының басына дейін қандай ауа райы күтілетіндігін жазғанбыз.

