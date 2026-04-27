#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазгидромет мамыр айына құрғақшылық болжамын ұсынды

Қазгидромет мамыр айына құрғақшылық болжамын ұсынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.04.2026 18:58 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК мамандары 2026 жылдың мамырына арналған құрғақшылық болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала есептеулер бойынша 2026 жылдың мамырында қалыптасқан метеорологиялық жағдайларды ескере отырып, келесі өңірлерде бірқалыпты құрғақшылық жағдайлары күтіледі:

  • Ақтөбе облысының Шалқар ауданында,
  • Жамбыл облысының Қордай ауданында.
"Елдің қалған аумағында ылғалдану жағдайлары норма шамасында болады деп күтілуде",- делінген ақпаратта.

Ведомство атап өткендей, алдын ала болжам қажет болған жағдайда нақтыланатын болады.

Бұған дейін 28 сәуірде қандай ауа райы күтіп тұрғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: