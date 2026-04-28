#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Қоғам

Батыс Қазақстан облысында 5 мыңнан астам мал жұқпалы ауруға шалдықты

28.04.2026 12:42
Батыс Қазақстан облысында киіктен пастереллез ауруы анықталды. Ал ақбөкен мекендейтін 4 ауданда мал жаппай белгісіз індетке шалдығып жатыр.

Облыстық Ветеринария басқармасының мәліметінше, Бөкей ордасы, Жәнібек, Казталов және Жаңақала аудандарындағы 22 ауылдық округтен 5 мыңнан астам ірі қараның ауырғаны анықталған, деп жазады qazaqstan.tv.

Сиырлардың ауыз қуысына бөртпе шығып, сілекейі көпіріп, әлсіреп жатыр.

Ауру малдан сынама алынып, зертханаға жіберілген. Әзірге қандай дерт таралғаны белгісіз. Бұған дейін Ақжайық ауданының үш ауылында тіркелген ауру малдан ринотрахеит инфекциясы анықталған болатын.

Сол секілдіқ, төрт аудандағы ауру киіктерден тағы 6 биоматериал алынып, Астанадағы Ұлттық референттік орталыққа жіберілді.

Мамандардың айтуынша, жыл басынан күні бүгінге дейін табиғи жағдайда өлген 3281 киік өртеліп, көмілген. Ал малға келген кеселдің киіктен жұғуы мүмкін екенін мамандар жоққа шығармайды.

"Аурудың себебі – атап кеткен 22 ауылдық округтен шыққан киіктердің жүрген жерінен шығып отырған жағдай. 5484 бас мал ауырды. Жазылғаны 3732 бас, яғни 70 %-н құрап отыр ауырған малдың. Қазір малды емдеу жұмысын ветеринария атқарып жатыр." Абзал Бралиев, облыстық Ветеринария басқармасының басшысы
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айгерим Тарина
Батыс Қазақстан облысында мал ұрлаумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері ұсталды
Батыс Қазақстан облысында үш адам үсіп өлді
Солтүстік Қазақстан облысында 5 мыңнан астам маман тапшы
