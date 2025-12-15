Батыс Қазақстан облысында үш адам үсіп өлді
БҚО полиция департаментінің мәліметінше, 15 желтоқсанда қолайсыз ауа райы кезінде жоғалып кеткен үш ер адамның денесі табылды: Жәнібек ауданының 57 жастағы тұрғыны, Бөкей ордасы ауданының 25 жастағы тұрғыны және Казталов ауданының 35 жастағы тұрғыны. Барлық ер адамдар үсіп, көз жұмған. Ақжайық ауданының тағы бір 54 жастағы тұрғыны тірідей табылды, бірақ оның аяқ-қолдарын үсік шалған. Ер адамды Оралға апара жатыр.
Бүгінде бір адам хабар-ошарсыз кеткендер қатарында: Жәнібек ауданының 59 жастағы тұрғыны. Ол 13 желтоқсанда Күйгенкөл ауылдық округінің Бұқар қыстауынан шығып кеткен. Оны құтқарушылар, әскери қызметкерлер, полиция қызметкерлері және жергілікті әкімдік қызметкерлері іздеп жатыр.
Бұған дейін Батыс Қазақстан облысында 14 желтоқсанда ауа райының қолайсыздығынан су мұнарасы құлағаны, салдарынан Бөкей ордасы ауданының Сайхин ауылының тұрғындары сусыз және электр жарығынсыз қалғаны туралы хабарланған болатын.