#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Оқиғалар

Батыс Қазақстан облысында үш адам үсіп өлді

Үсік, БҚО, үш адам, қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 18:46 Сурет: pixabay
Батыс Қазақстан облысында үш адам айдалада үсіп, қайтыс болды. Әртүрлі аудандардың тұрғындары мал іздеп шығып, хабар-ошарсыз кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

БҚО полиция департаментінің мәліметінше, 15 желтоқсанда қолайсыз ауа райы кезінде жоғалып кеткен үш ер адамның денесі табылды: Жәнібек ауданының 57 жастағы тұрғыны, Бөкей ордасы ауданының 25 жастағы тұрғыны және Казталов ауданының 35 жастағы тұрғыны. Барлық ер адамдар үсіп, көз жұмған. Ақжайық ауданының тағы бір 54 жастағы тұрғыны тірідей табылды, бірақ оның аяқ-қолдарын үсік шалған. Ер адамды Оралға апара жатыр.

Бүгінде бір адам хабар-ошарсыз кеткендер қатарында: Жәнібек ауданының 59 жастағы тұрғыны. Ол 13 желтоқсанда Күйгенкөл ауылдық округінің Бұқар қыстауынан шығып кеткен. Оны құтқарушылар, әскери қызметкерлер, полиция қызметкерлері және жергілікті әкімдік қызметкерлері іздеп жатыр.

Бұған дейін Батыс Қазақстан облысында 14 желтоқсанда ауа райының қолайсыздығынан су мұнарасы құлағаны, салдарынан Бөкей ордасы ауданының Сайхин ауылының тұрғындары сусыз және электр жарығынсыз қалғаны туралы хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
БҚО-да ақтүтек боранда хабар-ошарсыз кеткен тағы бір адам өлі табылды
20:50, Бүгін
БҚО-да ақтүтек боранда хабар-ошарсыз кеткен тағы бір адам өлі табылды
Қарағанды ​​облысында жоғалып кеткен ер адам үш күннен бері іздестіріліп жатыр
15:40, 17 ақпан 2024
Қарағанды ​​облысында жоғалып кеткен ер адам үш күннен бері іздестіріліп жатыр
Ақмола облысында ұшты-күйлі жоғалған екі адамның орналасқан жері анықталды
21:47, 25 қараша 2024
Ақмола облысында ұшты-күйлі жоғалған екі адамның орналасқан жері анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: