Оқиғалар

Батыс Қазақстан облысында мал ұрлаумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері ұсталды

16.04.2026 10:03
Батыс Қазақстан облысы прокуратурасының бастамасымен жүзеге асып жатқан "Қауіпсіз өңір" жобасы аясында мал ұрлығының алдын алу мен ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің құқықтарын қорғауда жүйелі жұмыс жүргізілуде.

Прокуратураның нұсқаулар беруі және жасырын тергеу әрекеттеріне бастамашылық етуі арқылы облыс аумағында ұзақ уақыт бойы мал ұрлаумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметі тоқтатылды.

Тергеу барысында ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында ветеринариялық дәрігерлер болғаны және олар ұрланған малды деректер базасы арқылы заңдастыру жолымен өткізу схемасын ұйымдастырғаны анықталды.

Күдіктілер қамауға алынып, тергеуге белсенді түрде жәрдемдесуде.

Облыс прокуратурасы бұл жағдайдың осындай қылмыстарды жасағаны үшін жазаның бұлтартпастығын айғақтайтынын атап өтеді.

Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің өзге мәліметтері жария етуге жатпайды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысында мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топтар әшкереленді
14:12, 05 қараша 2025
Жамбыл облысында мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топтар әшкереленді
Павлодар облысында мал жаюға бақылау күшейтілді
10:46, 13 сәуір 2026
Павлодар облысында мал жаюға бақылау күшейтілді
Ақмола облысында трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері ұсталды
18:17, 21 қараша 2023
Ақмола облысында трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері ұсталды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Корейский дзюдоист "лишил" Нурканата Серикбаева золотой медали чемпионата Азии
09:58, Бүгін
Корейский дзюдоист "лишил" Нурканата Серикбаева золотой медали чемпионата Азии
Валидольный триллер устроил Бейбит Жукаев на турнире в Южной Корее
09:58, Бүгін
Валидольный триллер устроил Бейбит Жукаев на турнире в Южной Корее
Топовые казахстанские дзюдоисты вышли в четвертьфинал чемпионата Азии
09:48, Бүгін
Топовые казахстанские дзюдоисты вышли в четвертьфинал чемпионата Азии
Опубликован прогноз на исход первой очной встречи Рыбакиной с россиянкой в Штутгарте
09:40, Бүгін
Опубликован прогноз на исход первой очной встречи Рыбакиной с россиянкой в Штутгарте
