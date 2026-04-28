Талдықорғанда ыстық су өшіріліп, көшелер жабылады: жөндеу жұмыстары шілде айының соңына дейін жалғасады
Таратылған ақпаратқа сүйенсек, 30 сәуір күні Талдықорған қаласының Жансүгіров көшесінде (Ескелді би және Гагарин көшелерінің аралығы) Д-700 мм магистральдық жылу желілерін жаңғырту жұмыстары жүргізілуіне байланысты "Ұлан", "Жетісу" шағын аудандары мен қаланың орталығындағы бірқатар көпқабатты тұрғын үйлерде 30 сәуір мен 1 мамыр аралығында ыстық су уақытша тоқтатылады.
Сонымен қатар, жылу желілерін жаңғырту жұмыстарына байланысты 30 сәуір мен 30 шілде аралығында Ш. Уәлиханов көшесіндегі №183, 183А, 183Б, 195 тұрғын үйлерге ыстық су беру толық тоқтатылады.
Атап өтілгендей, 2 мамырдан бастап Жансүгіров көшесі бірінші кезеңде (Гагарин көшесінен Желтоқсан көшесіне дейінгі аралықта) жабылады, қалған бөліктері жұмыстар толық аяқталғанға дейін кезең-кезеңімен жабылатын болады.
Әкімдік қала тұрғындарын жол жүру бағыттарын алдын ала жоспарлап, жол қозғалысының уақытша талаптарын сақтауға шақырды.
