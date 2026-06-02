#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматыда көшелердің бірі шілде айына дейін жабылады

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, улица, улицы, разметка, разметки, вафельная разметка, вафельные разметки, правила дорожного движения РК, ПДД РК, общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, автобус, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 10:58 Фото: Zakon.kz
Алматыдағы Айнамалы көшесінде инженерлік желілер құрылысына байланысты қозғалыс уақытша шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

AlmatyJoly Telegram-арнасының ақпаратына сүйенсек, Алатау ауданындағы Теректі шағынауданында Айнамалы көшесінде (Мартөк көшесінен Орталық көшесіне дейінгі аралықта) су құбыры мен кәріз жүйесінің тарату желілерін салу жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілетіндіктен, 2026 жылы 3 маусым мен 3 шілде аралығында аталған учаскеде автокөлік қозғалысы уақытша шектеледі.

Алматыда көшелердің бірі шілде айына дейін жабылады , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 10:58

Сурет: Telegram/AlmatyJoly

Жүргізушілер мен жүргіншілерден бағыттарын алдын ала жоспарлап, жол қозғалысын ұйымдастырудағы өзгерістерді ескеру сұралды.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін уақытша жол белгілері, бағыттағыштар мен қоршаулар орнатылады.

Бұған дейін Бурабайға, Балқаш пен Алакөлге көлікпен қалай қай бағыттар арқылы жайлы жетуге болатындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда қыркүйекке дейін Спасская көшесі бойында көлік қозғалысы шектеледі
17:02, 19 маусым 2024
Алматыдағы көшелердің бірі қыркүйекке дейін жабылады
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
16:39, 28 шілде 2025
Алматыда 29 шілде мен 31 тамыз аралығында көшелердің бірі жабылады
Жол жөндеу, BRT құрылысы, Алматы, Желтоқсан, жабылады
18:19, 27 маусым 2025
BRT құрылысына байланысты Алматыдағы көшелердің бірі жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Защитник &quot;Леванте&quot; Шынгыс Калиев рассказал об отношении испанцев к Казахстану
10:41, Бүгін
Защитник "Леванте" Шынгыс Калиев рассказал об отношении испанцев к Казахстану
Белал Мухаммад и Бен Аскрен
10:18, Бүгін
Бывший чемпион UFС Мухаммад проведёт схватку с Аскреном на турнире RAF
С кем и когда сыграет женская сборная Казахстана по волейболу на Кубке Азии
10:10, Бүгін
С кем и когда сыграет женская сборная Казахстана по волейболу на Кубке Азии
Узбекистан уступил Канаде в товарищеском матче
10:02, Бүгін
Узбекистан проиграл Канаде перед началом ЧМ по футболу, потеряв ключевого хавбека
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: