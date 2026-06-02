Алматыда көшелердің бірі шілде айына дейін жабылады
Алматыдағы Айнамалы көшесінде инженерлік желілер құрылысына байланысты қозғалыс уақытша шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
AlmatyJoly Telegram-арнасының ақпаратына сүйенсек, Алатау ауданындағы Теректі шағынауданында Айнамалы көшесінде (Мартөк көшесінен Орталық көшесіне дейінгі аралықта) су құбыры мен кәріз жүйесінің тарату желілерін салу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілетіндіктен, 2026 жылы 3 маусым мен 3 шілде аралығында аталған учаскеде автокөлік қозғалысы уақытша шектеледі.
Жүргізушілер мен жүргіншілерден бағыттарын алдын ала жоспарлап, жол қозғалысын ұйымдастырудағы өзгерістерді ескеру сұралды.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін уақытша жол белгілері, бағыттағыштар мен қоршаулар орнатылады.
