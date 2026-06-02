Қоғам

ТЖМ "Қазцинк" зауытындағы жарылыстың алдын ала себебін атады

ТЖМ "Қазцинк" зауытындағы жарылыстың алдын ала себебін атады, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 11:16
Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов 2026 жылғы 2 маусымда өткен Үкімет отырысында Өскемендегі зауыттағы жарылыстың неден болуы мүмкін екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әріновтың айтуынша, қаза болған жұмысшыларға қатысты екі ірі апат – Востокцветмет шахтасындағы және Казцинк зауытындағы оқиғалар бойынша тергеу жалғасып жатыр.

"Салалық сарапшыларды тарта отырып, тиісті сараптамалар мен зерттеулер тағайындалды. "Востокцветмет" шахтасындағы апаттың алдын ала себептері – тау-кен жұмыстарын жобалық құжаттаманы бұза отырып жүргізу және өндірістік жұмыстарды ұйымдастырудың қанағаттанарлықсыз деңгейі. Ал "Қазцинк" зауытындағы жарылыс алдын ала мәлімет бойынша технологиялық процестің бұзылуынан болған", – деді ол.

Министр бұған дейін аталған нысандарда өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұзу фактілері анықталғанын атап өтті. Атап айтқанда:

  • техникалық құжаттамалардың талаптарға сәйкес келмеуі;
  • техникалық құрылғылардың пайдалану мерзімін ұзартуға қатысты сараптамалардың болмауы;
  • жобалық құжаттамадан ауытқулар;
  • өндірістік бақылаудың әлсіздігі;
  • тозған жабдықтарды уақытылы ауыстырмау.
"Тергеу аяқталғаннан кейін кәсіпорынға қатысты тиісті шаралар қабылданады", – деп атап өтті ТЖМ басшысы.

Еске салсақ, зауыттағы жарылыс 5 мамыр күні таңертең болған. Комиссия тергеуді әлі аяқтамағанымен, қайғылы оқиғаның екі ықтимал себебін атаған:

  • технологиялық процестің бұзылуы;
  • адами фактор.

Бұған дейін Екібастұзда жүк көлігі баласын көтеріп тұрған әйелді қағып кеткенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
