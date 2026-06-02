+25°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстанда оқу-жаттығу кезінде ұшқышсыз ұшу аппараты шұғыл қонды - Қорғаныс министрлігі мәлімдеме жасады

Министерство обороны РК, МО РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 11:30 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2026 жылғы 2 маусымда Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Әуе қорғанысы күштерінің ұшқышсыз ұшу аппараты жоспарлы оқу-жаттығу кезінде Жамбыл облысы Талас ауданының аумағына штаттан тыс қонды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Қорғаныс министрлігінің мәлімеінше, оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.

Жергілікті тұрғындар мен инфрақұрылым нысандарына еш қауіп болған жоқ.

Алдын ала мәліметтер бойынша, оқиғаға техникалық ақаулар себеп болуы мүмкін.

Әсекри ведомство барлық мән-жайды анықтау үшін оқиға орнына арнайы комиссия жіберді.

"Аумақты тексеру және оқиғаның себептерін анықтау бойынша іс-шаралар жүргізілуде".ҚР Қорғаныс министрлігі

Бұған дейін ТЖМ "Қазцинк" зауытындағы жарылыстың алдын ала себебін атағанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
"Соза беруге болмайды": Президент Алатау қаласында нені шұғыл қолға алу керек екенін айтты
Батыс Қазақстан облысында ұшқышсыз ұшу аппараты құлағаны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Батыс Қазақстан облысында ұшқышсыз ұшу аппараты құлағаны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстанның батысында ұшқышсыз ұшу аппараты құлады
Қорғаныс министрлігі Астана үстінде жойғыш ұшақтардың ұшатынын ескертті
Қорғаныс министрлігі Астана үстінде жойғыш ұшақтардың ұшатынын ескертті
Рыбакина оказалась в рейтинге WTA из-за розыгрыша
Елена Рыбакина оказалась в майском рейтинге WTA по лучшим ударам
Официально: Давид Лория завершил работу в Казахстанской федерации футбола
Официально: Давид Лория завершил работу в Казахстанской федерации футбола
Кубок ЧМ
Опубликовано полное расписание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года
С казахстанских клубов могут снять баны
Инсайдер сообщил хорошие новости болельщикам "Кызылжара" и "Жетысу" о снятии бана
