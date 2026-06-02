Қазақстанда оқу-жаттығу кезінде ұшқышсыз ұшу аппараты шұғыл қонды - Қорғаныс министрлігі мәлімдеме жасады
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2026 жылғы 2 маусымда Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Әуе қорғанысы күштерінің ұшқышсыз ұшу аппараты жоспарлы оқу-жаттығу кезінде Жамбыл облысы Талас ауданының аумағына штаттан тыс қонды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Қорғаныс министрлігінің мәлімеінше, оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
Жергілікті тұрғындар мен инфрақұрылым нысандарына еш қауіп болған жоқ.
Алдын ала мәліметтер бойынша, оқиғаға техникалық ақаулар себеп болуы мүмкін.
Әсекри ведомство барлық мән-жайды анықтау үшін оқиға орнына арнайы комиссия жіберді.
"Аумақты тексеру және оқиғаның себептерін анықтау бойынша іс-шаралар жүргізілуде".ҚР Қорғаныс министрлігі
Бұған дейін ТЖМ "Қазцинк" зауытындағы жарылыстың алдын ала себебін атағанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript