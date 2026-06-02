Қоғам

Қазақстандықтарға Бурабайға, Балқаш пен Алакөлге көлікпен қалай жайлы жетуге болатындығы айтылды

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
ҚР Көлік министрлігі 2026 жылғы 2 маусымда жол нұсқаулығын ұсынды. Онда негізгі туристік бағыттарға көліктік қолжетімділігі жайлы ақпарат берілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, Бурабай курорттық аймағына кіру Щучинск қаласы арқылы "Астана – Петропавл" автомобиль жолымен жүзеге асады, бұл жол курорттық аймаққа кірудің негізгі және барынша ыңғайлы бағыты болып табылады.

Зеренді ауылына кіру "Көкшетау – Атбасар" бағытымен, сондай-ақ "Щучинск – Зеренді" автомобиль жолымен қамтамасыз етілген. Бұл жол Ақмола облысының шипажай аумақтарын – Бурабай мен Зерендіні тікелей байланыстырады.

Қарқаралы курорттық аймағына өткен жылы жөндеуден өткен "Қарағанды – Қарқаралы" республикалық маңыздағы автомобиль жолымен жетуге болады. Осының арқасында жол жақсы жағдайда, қауіпсіз әрі жайлы қозғалысты қамтамасыз етеді.

Баянауыл шипажайы Павлодар мен Қарағанды облыстарын байланыстыратын республикалық маңызы бар "Қалқаман – Баянауыл – Ботақара" автомобиль жолының бойында орналасқан.

Балқаш көліне автокөлікпен екі жолмен жетуге болады.

Негізгі жол "Қарағанды – Алматы" автомобиль жолы, одан әрі Балқаш қаласынан Бұрылбайтал ауылына дейін батыс жағалау желісінің бойымен жүру арқылы жүзеге асады. Мұнда жақында жүргізілген реконструкциядан кейін жол жүрудің жағдайлары жақсартылған және тұрақты өткізу қабілеті қамтамасыз етілген. Қосымша көлдің оңтүстік-шығыс жағалауына облыстық маңызы бар "Алматы – Өскемен – Лепсі – Ақтоғай" автомобиль жолы арқылы жетуге болады.

Алакөлге екі негізгі қозғалыс бағыты ұйымдастырылған: солтүстік жағалауға "Талдықорған – Өскемен" автомобиль жолынан "Таскескен – Бахты" жолы, одан әрі "Мақаншы – Қабанбай" маршруты бойынша кіруге болады. Ал көлдің оңтүстік жағалауына "Талдықорған – Өскемен" автомобиль жолынан соңғы жылдары реконструкциядан өткен және курорттық аймақпен сенімді көліктік байланысты қамтамасыз ететін "Үшарал – Достық" автожолы апарады.

Бұған дейін Жамбыл облысындағы бірнеше жолда жаңа жылдамдық режимі енгізілетіндігін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
