#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Жамбыл облысындағы бірнеше жолда жаңа жылдамдық режимі енгізілді

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.05.2026 15:38 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 19 мамырдан бастап Жамбыл облысындағы Қайнар – Тараз және Тараз – Шымкент ақылы жол учаскелерінде көліктердің рұқсат етілген ең жоғары жылдамдығы сағатына 120 шақырымға дейін ұлғайтылды. Сонымен қатар Тараз – Шымкент бағытында орташа жылдамдықты тіркеу жүйесі уақытша ажыратылды.

"ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" АҚ Жамбыл облысы полиция департаменті Әкімшілік полиция басқармасынан келіп түскен нұсқамаға сәйкес, 2026 жылғы 19 мамырдан бастап халықаралық "Батыс Еуропа – Батыс Қытай" автодәлізінің Қайнар – Тараз және Тараз – Шымкент ақылы жол учаскелерінде қозғалыстың рұқсат етілген жылдамдығы сағатына 120 шақырым болып белгіленгенін хабарлады.

"Сонымен қатар 2026 жылғы 19 мамырдан бастап Тараз – Шымкент учаскесінде орташа жылдамдықты тіркеу жүйесі уақытша ажыратылғанын назарларыңызға саламыз", - делінген хабарламада.

Осыған байланысты аталған учаскеде сағатына 110 шақырым жылдамдық шектеуін асыру бойынша келіп түсетін әкімшілік айыппұлдар жергілікті уәкілетті органдардың құзыретіне жатады және "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясының жауапкершілік аймағына кірмейді.


"Жол қозғалысына қатысушылардан белгіленген жылдамдық режимін сақтауды, жол белгілерінің талаптарын қатаң орындауды және жол қозғалысы ережелерін ұстануды сұраймыз"."ҚазАвтоЖол" АҚ баспасөз қызметі
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль
17:50, Бүгін
Маңғыстау облысында ұлыбританиялық туристер мінген автокөлік сорға батып қалды
Астанада 16 жастағы қыз тоғызыншы қабаттан құлап кете жаздады
17:00, Бүгін
Астанада 16 жастағы қыз тоғызыншы қабаттан құлап кете жаздады
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
16:52, Бүгін
Астана, Алматы және Шымкентте жаздың алғашқы күндері күн райы қандай болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанские легкоатлетки завоевали &quot;серебро&quot; на молодёжном чемпионате Азии в Гонконге
20:44, Бүгін
Казахстанские легкоатлетки завоевали "серебро" на молодёжном чемпионате Азии в Гонконге
Анна Данилина пробилась в четвертьфинал парного разряда &quot;Ролан Гаррос&quot;
20:00, Бүгін
Анна Данилина пробилась в четвертьфинал парного разряда "Ролан Гаррос"
&quot;Собранное впечатление&quot;: в Армении оценили предстоящий матч против сборной Казахстана
19:31, Бүгін
"Собранное впечатление": в Армении оценили предстоящий матч против сборной Казахстана
Зангар Нурланулы удачно стартовал на юношеском &quot;Ролан Гаррос&quot;
18:45, Бүгін
Зангар Нурланулы удачно стартовал на юношеском "Ролан Гаррос"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: