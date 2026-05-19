Қаржы

19 мамырдағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы валюта бағамдары

Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 19 мамырдағы сағат 11:07-дегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, доллар бағамы – 467,58 теңге, еуро – 543,66 теңге, рубль – 6,44 теңге.

Астана қаласы

АҚШ доллары

Сатып алу – 468 теңге

Сату – 475 теңге

Еуро

Сатып алу – 546 теңге

Сату – 555 теңге

Ресей рублі

Сатып алу – 6,2 теңге

Сату – 6,5 теңге

Алматы қаласы

АҚШ доллары

Сатып алу – 471 теңге

Сату – 473,2 теңге

Еуро

Сатып алу – 546 теңге

Сату – 552,6 теңге

Ресей рублі

Сатып алу – 6,29 теңге

Сату – 6,43 теңге

Шымкент қаласы

АҚШ доллары

Сатып алу – 471 теңге

Сату – 473,5 теңге

Еуро

Сатып алу – 545 теңге

Сату – 552 теңге

Ресей рублі

Сатып алу – 6,34 теңге

Сату – 6,42 теңге

Айта кетейік, валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге сәйкес берілген. Уақыт өте келе айырбастау бағамдары өзгеруі мүмкін.

