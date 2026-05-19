19 мамырдағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы валюта бағамдары
Zakon.kz 2026 жылғы 19 мамырдағы сағат 11:07-дегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, доллар бағамы – 467,58 теңге, еуро – 543,66 теңге, рубль – 6,44 теңге.
Астана қаласы
АҚШ доллары
Сатып алу – 468 теңге
Сату – 475 теңге
Еуро
Сатып алу – 546 теңге
Сату – 555 теңге
Ресей рублі
Сатып алу – 6,2 теңге
Сату – 6,5 теңге
Алматы қаласы
АҚШ доллары
Сатып алу – 471 теңге
Сату – 473,2 теңге
Еуро
Сатып алу – 546 теңге
Сату – 552,6 теңге
Ресей рублі
Сатып алу – 6,29 теңге
Сату – 6,43 теңге
Шымкент қаласы
АҚШ доллары
Сатып алу – 471 теңге
Сату – 473,5 теңге
Еуро
Сатып алу – 545 теңге
Сату – 552 теңге
Ресей рублі
Сатып алу – 6,34 теңге
Сату – 6,42 теңге
Айта кетейік, валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге сәйкес берілген. Уақыт өте келе айырбастау бағамдары өзгеруі мүмкін.
