6 мамырдағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы валюта бағамдары

2026 жылғы 6 мамырдағы сағат 11:12-дегі жағдай бойынша Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллардың бағамы – 465,01 теңге, еуро – 543,55 теңге, рубль – 6,15 теңге.

Астана қаласы

Доллар

Сатып алу: 461 теңге

Сату: 468 теңге

Еуро

Сатып алу: 539 теңге

Сату: 549 теңге

Рубль

Сатып алу: 5,90 теңге

Сату: 6,20 теңге

Алматы қаласы

Доллар

Сатып алу: 464 теңге

Сату: 466,4 теңге

Еуро

Сатып алу: 541,2 теңге

Сату: 546,3 теңге

Рубль

Сатып алу: 5,97 теңге

Сату: 6,10 теңге

Шымкент қаласы

Доллар

Сатып алу: 464,3 теңге

Сату: 466,3 теңге

Еуро

Сатып алу: 542,1 теңге

Сату: 546,6 теңге

Рубль

Сатып алу: 6 теңге

Сату: 6,07 теңге

Айта кету керек, көрсетілген бағамдар материал дайындалған сәттегі өзекті деректер болып табылады. Валюта бағамдары уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
