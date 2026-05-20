Қаржы

20 мамырдағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы валюта бағамы

Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 20 мамыр сағат 11:05-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 471,93 теңге, еуро – 548,43 теңге, рубль – 6,61 теңге.

Астана

Астанада доллардың орташа сатып алу бағамы – 467 теңге, сату бағамы – 474 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 544 теңге, сату бағамы – 554 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,4 теңге, сату бағамы – 6,7 теңге.

Алматы

Алматыда доллардың орташа сатып алу бағамы – 470,2 теңге, сату бағамы – 472,4 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 546,3 теңге, сату бағамы – 551,2 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,42 теңге, сату бағамы – 6,56 теңге.

Шымкент

Шымкентте доллардың орташа сатып алу бағамы – 471 теңге, сату бағамы – 473,5 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 545 теңге, сату бағамы – 550 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,48 теңге, сату бағамы – 6,55 теңге.

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
