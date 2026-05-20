20 мамырдағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 471,93 теңге, еуро – 548,43 теңге, рубль – 6,61 теңге.
Астана
Астанада доллардың орташа сатып алу бағамы – 467 теңге, сату бағамы – 474 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 544 теңге, сату бағамы – 554 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,4 теңге, сату бағамы – 6,7 теңге.
Алматы
Алматыда доллардың орташа сатып алу бағамы – 470,2 теңге, сату бағамы – 472,4 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 546,3 теңге, сату бағамы – 551,2 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,42 теңге, сату бағамы – 6,56 теңге.
Шымкент
Шымкентте доллардың орташа сатып алу бағамы – 471 теңге, сату бағамы – 473,5 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 545 теңге, сату бағамы – 550 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,48 теңге, сату бағамы – 6,55 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.