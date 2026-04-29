#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
457.21
534.62
6.08
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстанның әскери жоғары оқу орындарын аттестациялаудың жаңа ережесі бекітілді

29.04.2026 09:21 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстанда әскери және арнайы жоғары оқу орындарына мемлекеттік аттестация жүргізудің жаңа тәртібі бекітілді. Тиісті бұйрыққа Ғылым және жоғары білім министрі 2026 жылғы 22 сәуірде қол қойды.

Жаңа ережеге сәйкес, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын әскери арнайы оқу орындары ведомстволық бағынысына қарамастан бес жылда бір рет мемлекеттік аттестациядан өтеді.

Аттестациядан өтетін оқу орындарының тізімін уәкілетті орган бекітіп, оны ресми интернет-ресурста жариялайды.

Ал жаңадан құрылған әскери жоғары оқу орындары алғашқы аттестациядан алғашқы түлектерін шығарғаннан кейін бір жыл ішінде өтуге міндетті.

Мемлекеттік аттестация барысында бірнеше негізгі бағыт тексеріледі.

Атап айтқанда:

  • студенттер контингенті;
  • профессорлық-оқытушылық құрамның әлеуеті;
  • оқу корпустары мен зертханалық база;
  • техникалық жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз ету;
  • білім алушыларға жасалған жағдайлар (тамақтану, жатақхана, медициналық қызмет);
  • кітапхана қоры;
  • оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы;
  • кәсіби тәжірибе мен тағылымдама;
  • ғылыми-зерттеу қызметі.

Құжатта мемлекеттік аттестацияның басты мақсаты оқу орындарының заң талаптарына және жоғары әрі жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік стандарттарына сәйкестігін анықтау екені көрсетілген.

Оқу орындары аттестацияның басталатыны туралы бір ай бұрын хабардар етіледі, ал тексеру мерзімі 7 жұмыс күнінен аспайды.

Мемлекеттік аттестацияны өткізу үшін уәкілетті орган әскери жоғары оқу орнының білім беру қызметіне объективті баға беретін арнайы комиссия құрады.

Білім алушылардың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты талаптарына сәйкес даярлық деңгейін анықтау мақсатында бакалавриат және магистратураның бітіруші курс студенттері арасында білім нәтижелерін бағалау үшін арнайы білім тексеру өткізіледі.

Бұл тексеру нәтижелері студенттердің дайындық деңгейін бағалаудың негізгі критерийлерінің бірі болып саналып, мемлекеттік аттестация материалдарына енгізіледі.

Комиссия аттестация барысында зерттелген барлық бағыттар бойынша бақылау нәтижелерін жинақтап, мемлекеттік аттестация қорытындысын әзірлейді.

Аттестация нәтижесі бойынша комиссия алқалы түрде мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

  • аттестациядан өтті – егер әскери жоғары оқу орнының білім беру қызметі мемлекеттік стандарт талаптарына толық сәйкес келсе;
  • аттестациядан өтпеді – егер білім беру қызметі белгіленген талаптарға сәйкес болмаса.

Қорытынды негізінде уәкілетті орган 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей әскери жоғары оқу орнының мемлекеттік аттестациядан өткені немесе өтпегені туралы бұйрық шығарады.

Аттестация қорытындысы туралы ақпарат уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында жарияланады.

Бұл бұйрық 8 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: