#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
461.55
540.38
6.15
Қоғам

Алматыда телефон арқылы жасалатын жалған терроризмнің алдын алуға арналған жоба іске қосылды

Фото: pixabay
Алматы қалалық терроризмге қарсы жедел штабы телефон арқылы жасалатын жалған терроризм актілерінің алдын алуға бағытталған жаңа ақпараттық жобаны бастады.

Профилактикалық жұмыс аясында іске қосылған жоба шеңберінде арнайы бейнематериалдар циклі әзірленді. Алғашқы бейнеролик жарылғыш зат қойылғаны туралы әдейі жалған хабарламалар, яғни "жалған қоңыраулар" тақырыбына арналды.

Жедел штаб мәліметінше, мұндай әрекеттер қоғамдық қауіпсіздікке елеулі қауіп төндіріп, қала тіршілігінің қалыпты ырғағын бұзады.

Бейнематериалда жалған хабарламалардың әзіл емес екені, оның ауыр құқықтық салдарға, соның ішінде қылмыстық жауапкершілікке әкелетіні жан-жақты түсіндірілген.

Сондай-ақ бір ғана жалған хабарлама адамдарды жаппай эвакуациялауға, шұғыл қызметтердің күштері мен құралдарын жұмылдыруға, әлеуметтік нысандар жұмысының тоқтауына себеп болуы мүмкін екеніне ерекше назар аударылған.

Жоба тұрғындардың құқықтық сауаттылығын арттыруға, қоғамдық қауіпсіздікке жауапкершілікпен қарау мәдениетін қалыптастыруға және телефон мен цифрлық ортадағы құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған.

Алматы қалалық терроризмге қарсы жедел штабы тұрғындарды жалған ақпарат таратпауға және заң талаптарын қатаң сақтауға шақырды.

