Қоғам

Қазақстан бойынша бірқатар өңірлерде қолайсыз ауа райы туралы ескерту жасалды

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.04.2026 20:56 Фото: unsplash
"Қазгидромет" 2026 жылғы 30 сәуірге арналған дауылды ескерту жариялады. Синоптиктер 13 облыстың тұрғындары мен қонақтарын қауіпті ауа райы құбылыстары туралы ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақтөбе облысында күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстігінде кей кездері қатты жаңбыр күтіледі, ал орталығы мен шығысында бұршақ пен дауылды жел болуы мүмкін. Желдің жылдамдығы 15–18 м/с-қа дейін күшейеді. Ақтөбеде де күндіз жаңбыр, кейде қатты жаңбыр және найзағай болжанған.

Жетісу облысында жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді, Алакөл маңында екпіні 23–28 м/с-қа жетуі мүмкін. Облыстың шығысы мен оңтүстігінде өте жоғары өрт қаупі сақталады.

Қызылорда облысында күндіз батысы мен солтүстігінде найзағайлы жаңбыр, кей жерлерде дауылды жел күтіледі. Солтүстігі мен орталығында шаңды дауыл болуы мүмкін. Жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Шығысында жоғары өрт қаупі сақталады, орталығы мен оңтүстігінде де өрт қаупі күтіледі. Қызылорда қаласында да жоғары өрт қаупі бар.

Қостанай облысында батысы мен солтүстігінде күндіз жаңбыр мен найзағай болады. Қостанай қаласында да жаңбыр мен найзағай күтіледі.

Батыс Қазақстан облысында батысында күндіз жаңбыр мен найзағай болжанған. Түнде және таңертең солтүстігі мен шығысында тұман түседі, кей жерлерде -2°C дейін үсік жүруі мүмкін. Орал қаласында да түнде және таңертең тұман, ал топырақ бетінде үсік күтіледі.

Маңғыстау облысында жаңбыр, найзағай, оңтүстігінде бұршақ болуы мүмкін. Түнде және таңертең солтүстік-шығысында тұман түсу ықтимал. Жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Ақтауда жаңбыр мен найзағай күтіледі.

Қарағанды облысында желдің екпіні 15–18 м/с-қа дейін күшейеді.

Атырау облысының шығысында жаңбыр мен найзағай болады. Оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.

Павлодар облысының солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.

Абай облысында жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Орталығында және оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.

Солтүстік Қазақстан облысында түнде және таңертең оңтүстігінде тұман күтіледі. Жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Батысында жоғары өрт қаупі бар.

Түркістан облысының таулы аймақтарында күндіз өткінші жаңбыр, найзағай және дауылды жел болуы мүмкін. Жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.

Жамбыл облысының таулы аймақтарында күндіз жаңбыр мен найзағай күтіледі. Түнде және таңертең тұман болады. Жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады.

Бұған дейін Қазақстанның ірі қалаларында алдағы күндері жаңбыр жауып, аптап ыстық болатындығын жазғанбыз.

Ұйытқыған жел, найзағай мен шаңды дауыл: 20 сәуірде Қазақстан бойынша 14 өңірде дауылды ескерту жарияланды
17:25, 19 сәуір 2026
Екпінді жел, нөсер жауын: 27 сәуірде Қазақстан бойынша дауылды ескерту жарияланды
17:58, 26 сәуір 2026
Жексенбіде Қазақстанның басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
17:42, 25 сәуір 2026
Клуб АПЛ нацелился на полузащитника сборной Казахстана
21:22, Бүгін
Хамзат Чимаев объяснил, почему не хочет бороться с чемпионами Олимпийских игр
20:57, Бүгін
Топовый боец UFC раскрыл, какой главный урок усвоил из проигрыша Махачеву
20:32, Бүгін
Три гола решили исход матча Кубка Казахстана "Астана" - "Тобол"
20:01, Бүгін
