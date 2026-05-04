Қоғам

Павлодарда жүк көлігімен адамдарды заңсыз тасымалдамақ болған күдікті ұсталды

Павлодар қаласында заңсыз көші-қон арнасы әшкереленді. Бұл туралы өңірлік полиция департаменті хабарлады., сурет - Zakon.kz жаңалық 04.05.2026 10:41 Сурет: ҚР ІІМ
Павлодар қаласында заңсыз көші-қон арнасы әшкереленді. Бұл туралы өңірлік полиция департаменті хабарлады.

Криминалдық полиция қызметкерлері жүргізген арнайы операция барысында мемлекеттік шекара арқылы заңсыз транзит ұйымдастыру әрекетінің жолы кесілді. Жедел іс-шара нәтижесінде Өзбекстан Республикасының азаматы ұсталған.

Тергеу мәліметінше, күдікті өз отандастарын Ресей Федерациясы арқылы Қазақстан аумағына заңсыз кіргізудің схемасын ұйымдастырған. Бұл мақсатта ол MAN жүк көлігі пайдаланған.

Көлікті тексеру кезінде адамдарды жасырын тасымалдауға арналған арнайы жабдықталған құпия орын анықталды. Автокөлік тәркіленіп, арнайы айып тұрағына қойылды.

Қазіргі уақытта күдіктіге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ол заңсыз көші-қонды ұйымдастыру, көлік құралын қылмыстық мақсатта пайдалану және өзге де ықтимал құқық бұзушылықтар бойынша күдікке ілінген.

Жаслан Танжанов айтуынша, оқиғаның барлық мән-жайы анықталып, күдіктінің басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде.

Полиция заңсыз көші-қон арнасына қатысы бар барлық тұлғаларды анықтау жұмыстарын жалғастырып жатыр.

Алматыда заңсыз жүрген 277 шетелдік анықталды
Ішкі істер министрлігі: шекараны заңсыз кесу фактілері бойынша жедел шаралар жүргізілді
Алматыда шетелдіктердің заңсыз еңбек қызметі тоқтатылды
"Сочетания уже работают": главный тренер сборной Казахстана прокомментировал старт на ЧМ
Мегазвезда "Актобе" Луиш Нани разочаровался после поражения от "Ордабасы" в КПЛ
Елена Рыбакина продолжает возглавлять чемпионскую гонку WTA
Стали известны соперники сборных Казахстана в плей-офф чемпионата мира
