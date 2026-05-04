Қоғам

Риддер қаласындағы тозған жылу желілерін жөндеуге 1,8 млрд теңге бөлінеді

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.05.2026 12:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Zakon.kz мәліметінше, Қазақстан Үкіметі Риддер қаласының жылумен жабдықтау жүйесінің сенімділігін арттыруға 1,8 млрд теңге бөледі.

Бұл туралы 2026 жылғы 4 мамырда primeminister.kz сайтында жарияланды.

Үкімет Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасын жүзеге асыру аясында Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласындағы жылу желілері мен ЖЭО жабдықтарын жөндеуге резервтен шамамен 1,8 млрд теңге бөлді. Тиісті қаулыға Премьер-министр Олжас Бектенов қол қойды.

Қаражат қаланы жылумен қамту сенімділігін арттыруға және инфрақұрылымды 2026-2027 жылдардағы жылыту маусымына дайындауға жұмсалады.

Бөлінген қаржы жылу желісінің тозығы жеткен 12 учаскесіне, сондай-ақ Риддер ЖЭО-дағы №5 және №6 қазандық агрегаттарында күрделі жөндеу жобаларын аяқтауға бағытталады.

Жұмыстарды жүргізу қажеттілігі техникалық тексеру нәтижелерімен расталды. Мамандар жылу жүйесінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін бірінші кезекте жөндеуді қажет ететін учаскелер мен жабдықтарды анықтады. Өткен жылыту маусымы барысында жекелеген учаскелерде зақымданулар мен тозу белгілері анықталып, оларды жоспарлы түрде жаңарту қажеттілігі дәлелденді.

Қазандық агрегаттары мен жылу желілерін жөндеу жылу жүйесінің тұрақты жұмысын арттырып, қала тұрғындарын жылумен қамтудың сенімділігін жақсартуға мүмкіндік береді.

2026 жылғы 22 сәуірде Астана қаласында жылу беру маусымы аяқталғаны белгілі болды.

Үкімет Жезқазғандағы су мәселелерін шешуге 1,8 млрд теңге бөлді
09:05, 04 желтоқсан 2025
