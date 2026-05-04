#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
462.91
542.16
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
462.91
542.16
6.16
Қоғам

Мүгедектігі бар азаматтарды жұмыспен қамтуға арналған алматылық жоба Қазақстан бойынша іске қосылады

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.05.2026 14:59 Фото: freepik
Олжас Бектенов депутаттық сауалға берген жауабында Алматы қаласында жүзеге асып жатқан Jobcoach жобасын ел аумағында кеңейту жоспарланып отырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Jobcoach – ITeachMe қоры мен Еңбек мобильділігі орталығының бірлескен жобасы. Ол мүгедектігі бар азаматтарға жұмысқа орналасуға көмектесіп, тұрақты жұмыс орнына толық бейімделгенге дейін жеке сүйемелдеуді қамтамасыз етеді.

Үкімет басшысының мәліметінше, жоба Алматы қаласында 2025 жылдан бері жүзеге асырылып келеді.

Бағдарламаның негізгі мақсаты – кедергісіз жұмыс ортасын қалыптастыру, жұмыс берушілердің мүгедектігі бар азаматтардың ерекшеліктерін ескеруін қамтамасыз ету, еңбекке араласу барысында туындайтын қиындықтарды ерте кезеңде анықтау және жұмысқа қабылдау кезінде қажетті қолдау көрсету.

Алматы тәжірибесі негізінде бұл бастама қазірдің өзінде Қарағанды облысы мен Шығыс Қазақстан облысында енгізілген.

Олжас Бектенов жобаны іске асыру қорытындысы бойынша оны жергілікті бюджеттердің мүмкіндіктерін ескере отырып, бүкіл елге кезең-кезеңімен тарату жоспарланып отырғанын айтты.

Премьер-министр бұл бастама кемсітушілікке жол бермеу және еңбекке тең қолжетімділік қағидаттарын іс жүзінде жүзеге асыруға бағытталғанын атап өтті.

Сондай-ақ ол Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі бойынша еңбек саласында азаматтардың құқықтарын шектеуге жол берілмейтінін еске салып, өздерін кемсітушілікке ұшырадым деп есептейтін азаматтардың сотқа немесе өзге де құзырлы органдарға жүгінуге құқылы екенін айтты.

Айта кетейік, бұған дейін 17 мың қазақстандық мүгедектігі бар азаматқа жұмыспен қамту квотасы бөлінетіні хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Бірқатар олигархтар қазақстандық футбол клубтарын сатып алуды жоспарлап отыр
13:04, 20 қазан 2025
Бірқатар олигархтар қазақстандық футбол клубтарын сатып алуды жоспарлап отыр
Қазақстанда томотерапия тарифтері өзгереді
15:11, 13 сәуір 2026
Қазақстанда томотерапия тарифтері өзгереді
Қазақстанда ядролық медицинаны дамытуға ондаған миллиард теңге бөлінеді
14:54, 13 сәуір 2026
Қазақстанда ядролық медицинаны дамытуға ондаған миллиард теңге бөлінеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Судьи решили исход боя Казахстан - Кыргызстан на чемпионате Азии по боксу
18:33, Бүгін
Судьи решили исход боя Казахстан - Кыргызстан на чемпионате Азии по боксу
Рыбакина выбрала, на концерт какого исполнителя она хотела бы пойти больше всего
18:12, Бүгін
Рыбакина выбрала, на концерт какого исполнителя она хотела бы пойти больше всего
"Нечто внеземное": победитель Roland Garros прокомментировал игру Янника Синнера
17:45, Бүгін
"Нечто внеземное": победитель Roland Garros прокомментировал игру Янника Синнера
Российский клуб КХЛ подпишет контракт с ещё одним казахстанским нападающим
17:22, Бүгін
Российский клуб КХЛ подпишет контракт с ещё одним казахстанским нападающим
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: