Мүгедектігі бар азаматтарды жұмыспен қамтуға арналған алматылық жоба Қазақстан бойынша іске қосылады
Jobcoach – ITeachMe қоры мен Еңбек мобильділігі орталығының бірлескен жобасы. Ол мүгедектігі бар азаматтарға жұмысқа орналасуға көмектесіп, тұрақты жұмыс орнына толық бейімделгенге дейін жеке сүйемелдеуді қамтамасыз етеді.
Үкімет басшысының мәліметінше, жоба Алматы қаласында 2025 жылдан бері жүзеге асырылып келеді.
Бағдарламаның негізгі мақсаты – кедергісіз жұмыс ортасын қалыптастыру, жұмыс берушілердің мүгедектігі бар азаматтардың ерекшеліктерін ескеруін қамтамасыз ету, еңбекке араласу барысында туындайтын қиындықтарды ерте кезеңде анықтау және жұмысқа қабылдау кезінде қажетті қолдау көрсету.
Алматы тәжірибесі негізінде бұл бастама қазірдің өзінде Қарағанды облысы мен Шығыс Қазақстан облысында енгізілген.
Олжас Бектенов жобаны іске асыру қорытындысы бойынша оны жергілікті бюджеттердің мүмкіндіктерін ескере отырып, бүкіл елге кезең-кезеңімен тарату жоспарланып отырғанын айтты.
Премьер-министр бұл бастама кемсітушілікке жол бермеу және еңбекке тең қолжетімділік қағидаттарын іс жүзінде жүзеге асыруға бағытталғанын атап өтті.
Сондай-ақ ол Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі бойынша еңбек саласында азаматтардың құқықтарын шектеуге жол берілмейтінін еске салып, өздерін кемсітушілікке ұшырадым деп есептейтін азаматтардың сотқа немесе өзге де құзырлы органдарға жүгінуге құқылы екенін айтты.
Айта кетейік, бұған дейін 17 мың қазақстандық мүгедектігі бар азаматқа жұмыспен қамту квотасы бөлінетіні хабарланған болатын.