Қоғам

Олжас Бектенов шегірткеге қарсы қорғау шараларын күшейтуді тапсырды

2026 жылғы 12 мамырда өткен Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов шегіртке зиянкестерінің таралу қаупіне байланысты жағдайға тоқталып, бірқатар нақты тапсырма берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
2026 жылғы 12 мамырда өткен Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов шегіртке зиянкестерінің таралу қаупіне байланысты жағдайға тоқталып, бірқатар нақты тапсырма берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Олжас Бектенов Ауыл шаруашылығы министрлігіне өңір әкімдіктерімен бірлесіп, жағдайды тұрақты бақылауда ұстауды, сондай-ақ шегірткеге қарсы алдын алу және қорғау шараларын жүйелі түрде жүргізуді тапсырды.

Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтановтың айтуынша, көрші мемлекеттерде шегірткенің шамамен 1,2 млн гектар аумаққа таралу қаупі бар.

"Барлық көрші мемлекеттермен бірлескен іс-қимыл алгоритмі қарастырылған. Қазіргі уақытта шекараға жақын маңызды аумақтарда мониторинг жүргізілуде. Анықталған жағдайда алгоритмге сәйкес екі тараптан да шұғыл шаралар қабылданады. Республика бойынша 2,2 млн гектар жерді өңдеу жоспарланып отыр. Оңтүстік өңірлерде химиялық өңдеу жұмыстары басталды. Қажетті қаржыландыру қарастырылған, техника, препараттар және мамандар толық дайын. Бұл жұмыс министрліктің ерекше бақылауында", – деді ол.

Айта кетейік, бұған дейін шегірткенің ауыл шаруашылығына тигізетін зияны және онымен күресу шаралары туралы да ақпарат берілген болатын.

Айгерим Тарина
