Алматыдағы ботаникалық бақта ерекше өсімдік бүр жарды
Бақ мамандарының айтуынша, оны Солтүстік кіреберіс павильонының оң жағындағы аллеядан, сондай-ақ "Еуропа. Қырым. Кавказ" экспозициясында көруге болады. Алғашқы қону 1964 жылдан басталады.
Етті қызыл атбас талшын (лат. Aesculus × carnea) – атбас талшын (Aesculus hippocastanum) және атбас талшының қызылының (Aesculus pavia) гибриді, Sapindaceae тұқымдасының атбас талшын (Aesculus) тұқымдасына жатады.
Атбас тұқымы оның жеуге жарамсыз жемістерін сыртқы түрі бойынша өте ұқсас нағыз (жеуге жарамды) талшын Castanea Tourn жемістерінен ажырату үшін аталды. Басқа нұсқада бұл атбас талшының піскен жемістері түсі мен жылтырлығы бойынша атбасының терісіне ұқсайды.
Етті қызыл атбас талшын – биіктігі 15-25 м болатын ағаштар.
"Жапырақтары құрама, алақанды, жазда қанық жасыл, күзде ашық сары болып келеді. Гүлдер мөлшері 20-30 см, қызыл-қызғылт түсті, хош иісті конус тәрізді сіпсебастар жиналады. Әрбір сіпсебаста 20-дан 50-ге дейін гүл болады",- деп жазылған ақпаратта.
Бұған дейін 13 млн теңгелік бақбақты кәдімгісінен қалай ажырату керектігін жазғанбыз.