Қоғам

Алматыдағы ботаникалық бақта ерекше өсімдік бүр жарды

Алмыдағы ботаникалық бақта ерекше өсімдік бүр жарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 15:28 Сурет: pixabay
Алматыдағы ботаникалық бақта етті қызыл атбас талшын гүлдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бақ мамандарының айтуынша, оны Солтүстік кіреберіс павильонының оң жағындағы аллеядан, сондай-ақ "Еуропа. Қырым. Кавказ" экспозициясында көруге болады. Алғашқы қону 1964 жылдан басталады.

Етті қызыл атбас талшын (лат. Aesculus × carnea) – атбас талшын (Aesculus hippocastanum) және атбас талшының қызылының (Aesculus pavia) гибриді, Sapindaceae тұқымдасының атбас талшын (Aesculus) тұқымдасына жатады.

Атбас тұқымы оның жеуге жарамсыз жемістерін сыртқы түрі бойынша өте ұқсас нағыз (жеуге жарамды) талшын Castanea Tourn жемістерінен ажырату үшін аталды. Басқа нұсқада бұл атбас талшының піскен жемістері түсі мен жылтырлығы бойынша атбасының терісіне ұқсайды.

Етті қызыл атбас талшын – биіктігі 15-25 м болатын ағаштар.

"Жапырақтары құрама, алақанды, жазда қанық жасыл, күзде ашық сары болып келеді. Гүлдер мөлшері 20-30 см, қызыл-қызғылт түсті, хош иісті конус тәрізді сіпсебастар жиналады. Әрбір сіпсебаста 20-дан 50-ге дейін гүл болады",- деп жазылған ақпаратта.

Бұған дейін 13 млн теңгелік бақбақты кәдімгісінен қалай ажырату керектігін жазғанбыз.

Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитінде не айтты
Алматыдағы ботаникалық бақта 100 түрлі өсімдік үсіп кеткен
Алматыдағы Ботаникалық бақта әйелді ит тістеп алды
Стали известны новые даты летнего трансферного окна в КПЛ
Ронда Роузи "превзошла" Илию Топурию
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в "Шахтёре"
Боец ММА из Кыргызстана погиб, спасая жизни детей
