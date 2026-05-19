Қоғам

Тоқаев: Ясауи хикметтері – Ұлы даланың мәдени коды

Фото: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлы даланың рухани мұрасында Қожа Ахмет Ясауи еңбегінің орны ерекше екенін айтып, оның хикметтерін "мәдени код" ретінде сипаттады.

Президенттің айтуынша, Ясауи тұлғасы Ұлы даланың зияткерлік кеңістігінде дара орын алады.

"Ұлы даланың зияткерлік мұрасында ғұлама Қожа Ахмет Ясауи тұлғасы дараланып көрінеді", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы Ясауидің "түркілік исламның" қалыптасуына ықпал еткенін атап өтті.

"Ол жалпыға ортақ мұсылман құндылықтары мен жергілікті рухани дәстүрлерді үйлестірген "түркілік исламның" бастауында тұрды", – деді Президент.

Тоқаевтың сөзінше, ғұлама ұсынған рухани-идеялық жүйе бүгінгі дүниетанымның да өзегіне айналған.

"Шын мәнінде, ол Ұлы дала халықтарына қазіргі дүниетанымымыздың өзегіне айналған мүлдем жаңа идеологиялық доктрина ұсынды", – деді Мемлекет басшысы.

Президент Ясауи мұрасының маңызын ерекше атап өтіп, оның хикметтерін мәдени код ретінде бағалады.

"Ясауи хикметтері – Ұлы даланың мәдени коды. Ал ғұламаның Түркістандағы кесенесі – Қожа Ахмет Ясауи кесенесі – ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енген нысан", – деді Тоқаев.

Мемлекет басшысы Түркістан қаласының тарихи рөліне де тоқталды.

"Түркістан шаһары ғасырлар бойы өңірдің басты рухани және саяси орталығы болды. Қазіргі таңда ол түркі дүниесінің қасиетті қарашаңырағы саналады", – деп түйіндеді Президент.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
14:54, Бүгін
Президент жыраулар мұрасының ортақ түркі қазынасы екенін айтты
Мемлекет басшысы Түркістан облысына жұмыс сапарымен барды. Қасым-Жомарт Тоқаевтың өңірге сапары түркі дүниесінің рухани әрі тарихи-мәдени ескерткіштерінің бірі, ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енген Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне зиярат етуден басталды. Мемлекет басшысы кесене аумағында жерленген ғұлама Қожа Ахмет Ясауи мен басқа да әйгілі тарихи тұлғалардың рухына тағзым етті.
11:33, 21 наурыз 2026
Қасым-Жомарт Тоқаев Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне зиярат етті
Церемония вручения государственных наград, государственные награды, вручение медалей, вручение орденов, церемония награждения, награждение, орден, ордена, медаль, медали
14:31, 21 наурыз 2026
Жақын арада мемлекеттік наградалар қатарына Қожа Ахмет Ясауи ордені енгізіледі
