Жаңа Конституцияда Ұлы дала сабақтастығын сақтау қастерлі парыз ретінде бекітілді-мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның соңғы жылдары жүргізіп жатқан ауқымды реформалары ел дамуы үшін аса маңызды кезең екенін айтты.
Президенттің сөзінше, қоғамның жаңғыруы ең алдымен сананың өзгеруіне байланысты.
"Баршаңызға белгілі, Қазақстан соңғы жылдары ауқымды саяси және экономикалық реформаларды жүзеге асырып жатыр. Мұның еліміз үшін аса маңызды және өте жауапты қадам екені сөзсіз", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысы тарихи сабақтастықтың маңызын ерекше атап өтті.
"Сондықтан біз алдымызда тұрған міндетті де жақсы түсінеміз: сана өзгермей, қоғам да жаңғырмайды, мемлекет те өркендемейді. Бұл – ақиқат", – деді Президент.
Тоқаевтың айтуынша, өткенге құрметпен қарау – болашақ дамудың негізгі шарты.
"Өткенге құрметпен қарамасақ, жарқын болашаққа қарай бет алу да қиын болмақ. Сол себепті біз озық ойлы ұлт ретінде тек қана алға қарай нық сеніммен қадам басамыз", – деді Мемлекет басшысы.
Президент жалпыұлттық референдум арқылы қабылданған жаңа Конституциядағы маңызды қағидатқа да тоқталды.
"Жалпыұлттық референдумда қабылданған жаңа Конституцияда мыңдаған жылдарға созылатын тарихы бар Ұлы дала сабақтастығын сақтау қастерлі парыз екені нақты көрсетілді", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Сондай-ақ ол Қазақстанның тарихи мұрагерлік ұстанымын атап өтті.
"Өйткені біз – мемлекет ісінде "Мәңгілік ел" идеясын ту еткен Алтын Орданың тікелей мұрагеріміз", – деп түйіндеді Президент.
