#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
467.58
543.66
6.44
Қоғам

Жаңа Конституцияда Ұлы дала сабақтастығын сақтау қастерлі парыз ретінде бекітілді-мемлекет басшысы

Конституция РК, День Конституции РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 15:10 Фото: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның соңғы жылдары жүргізіп жатқан ауқымды реформалары ел дамуы үшін аса маңызды кезең екенін айтты.

Президенттің сөзінше, қоғамның жаңғыруы ең алдымен сананың өзгеруіне байланысты.

"Баршаңызға белгілі, Қазақстан соңғы жылдары ауқымды саяси және экономикалық реформаларды жүзеге асырып жатыр. Мұның еліміз үшін аса маңызды және өте жауапты қадам екені сөзсіз", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы тарихи сабақтастықтың маңызын ерекше атап өтті.

"Сондықтан біз алдымызда тұрған міндетті де жақсы түсінеміз: сана өзгермей, қоғам да жаңғырмайды, мемлекет те өркендемейді. Бұл – ақиқат", – деді Президент.

Тоқаевтың айтуынша, өткенге құрметпен қарау – болашақ дамудың негізгі шарты.

"Өткенге құрметпен қарамасақ, жарқын болашаққа қарай бет алу да қиын болмақ. Сол себепті біз озық ойлы ұлт ретінде тек қана алға қарай нық сеніммен қадам басамыз", – деді Мемлекет басшысы.

Президент жалпыұлттық референдум арқылы қабылданған жаңа Конституциядағы маңызды қағидатқа да тоқталды.

"Жалпыұлттық референдумда қабылданған жаңа Конституцияда мыңдаған жылдарға созылатын тарихы бар Ұлы дала сабақтастығын сақтау қастерлі парыз екені нақты көрсетілді", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сондай-ақ ол Қазақстанның тарихи мұрагерлік ұстанымын атап өтті.

"Өйткені біз – мемлекет ісінде "Мәңгілік ел" идеясын ту еткен Алтын Орданың тікелей мұрагеріміз", – деп түйіндеді Президент.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақордада өткен салтанатты жиында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мұнай-газ кешені ел экономикасының аса маңызды саласы екенін атап өтті.
12:00, 05 қыркүйек 2025
Мемлекет басшысы мұнай-газ саласының қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтады
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
14:42, 17 наурыз 2026
Ел президенті ретінде Конституция ережелерінің мүлтіксіз орындалуы үшін бар күш-жігерімді саламын – Тоқаев
Қасым-Жомарт Тоқаев Алтын Орда дәуірі Қазақстан тарихының маңызды бөлігі екенін айтып, бұл кезеңді кең өркениеттік парадигма аясында қарастыру қажет екенін мәлімдеді. Бұл туралы Мемлекет басшысы Алтын Орда тарихына арналған халықаралық жиында айтты.
14:49, Бүгін
Президент Ұлы дала тарихын бұрмалауға жол бермеуге шақырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Усик
17:06, Бүгін
"Мечтать - это нормально": экс-чемпион мира не дал шанса Бенавидесу против Усика
Женская сборная Казахстана по волейболу
16:48, Бүгін
Появилось расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате Центральной Азии по волейболу
Стало известно дата и время начала матчей 11-го тура КПЛ
16:43, Бүгін
Стали известны дата и время начала матчей 11-го тура КПЛ
Что нужно знать о беговых тренировках в жаркий период
16:36, Бүгін
Что нужно знать о беговых тренировках в жаркий период
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: