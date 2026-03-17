Ел президенті ретінде Конституция ережелерінің мүлтіксіз орындалуы үшін бар күш-жігерімді саламын – Тоқаев
Мемлекет басшысының айтуынша, Ата заңды қабылдау – ұлттың жаңа сапасын қалыптастыруға бағытталған тарихи қадам. Бұл – қоғамның кемелденіп, дұрыс пен бұрысты айыра алатын деңгейге жеткенінің белгісі.
Президент жаңа Конституция ел тәуелсіздігін нығайтып, мемлекеттіліктің берік тірегіне айналатынын жеткізді. Оның әрбір нормасы мен қағидаты Қазақстанның егемендігін күшейтуге қызмет етеді.
Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев әділдік қағидаты негізгі құжаттың өзегіне айналғанын атап өтті. Оның сөзінше, жаңа Ата заңды "Әділетті Қазақстанның төлқұжаты" деп атауға толық негіз бар.
Мемлекет басшысы Конституция кепілі ретінде оның талаптарының мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерін салатынын мәлімдеді.
"Жаңа Конституциямызға сәйкес адал қызмет етуге серт беремін", – деді Президент.
Сөз соңында Қасым-Жомарт Тоқаев елдің өсіп-өркендеуіне тілектестік білдіріп, Қазақстанның мәңгі жасай беруіне сенім білдірді.