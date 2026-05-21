#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
471.77
547.25
6.6
Қоғам

Амнистия аясында бірнеше миллиард теңгенің айыппұлы кешірілуі мүмкін

Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.05.2026 09:42 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 21 мамырда Мәжілістің жалпы отырысында депутаттар Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясының қабылдануына байланысты амнистия туралы заң жобаларының пакетін жұмысқа қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Депутат Снежанна Имашева аталған заң жобалары Парламент депутаттарының бастамасымен әзірленгенін еске салды.

Оның айтуынша, құжаттар аясында қылмыстық теріс қылықтар мен ауырлығы жеңіл және орташа қылмыстар үшін, егер келтірілген залал болмаса, қылмыстық жауапкершіліктен босату ұсынылады. Сондай-ақ ауыр және аса ауыр қылмыстар бойынша келтірілген шығын толық өтелген жағдайда жаза мерзімін қысқарту көзделген.

Кейін Мәжіліс кулуарында депутат заң жобасы аясында әкімшілік амнистия жүргізу де жоспарланып отырғанын айтты.

"Айыппұлдардың нақты санын айта алмаймын, бірақ жалпы сомасы бірнеше миллиард теңгені құрайды. Негізінен бұл – ішкі істер органдары салған айыппұлдар. Шамамен 90 пайызы ІІМ салатын айыппұлдар. Оның басым бөлігі жол қозғалысы ережелерін бұзуға қатысты", – деді Снежанна Имашева.

Оның сөзінше, адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін құқықбұзушылықтар үшін салынған айыппұлдар амнистияға ілінбейді.

"Әңгіме қызыл шамға өту, жылдамдықты асыру, мас күйінде көлік жүргізу туралы болып отыр. Ал қауіпсіздік белдігін тақпау немесе телефон қолдану үшін салынған айыппұлдар амнистияға ілігуі мүмкін. Өсімпұлдар мен айыппұлдар да есептен шығарылады. Заң жобалары сессия соңына дейін қаралады. Президент әкімшілік амнистия жүргізуді тапсырды. Бұл – алғашқы тәжірибе. Мақсат – азаматтардың жүктемесін азайтып, айыппұлдардан босату", – деп түсіндірді депутат.

Әкімшілік амнистия аясында айыппұлдан жеке тұлғалар, кәсіпкерлік субъектілері, жеке нотариустар, адвокаттар, қандас мәртебесі бар адамдар және Қазақстан азаматтары болып табылатын өзге де тұлғалар босатылады.

Айта кетейік, 2026 жылғы 6 мамырда Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов қылмыстық және әкімшілік амнистияға қатысты алдын ала тәсілдерді таныстырып, қандай санаттағы сотталғандарға амнистия қолданылмайтынын айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат
16:10, 18 наурыз 2026
Қазақстанда мемлекеттік қызметшілерді есірткіге тексеру енгізілуі мүмкін
Қазақстандықтар Катарда заңды түрде жұмыс істей алады
12:05, 28 мамыр 2025
Қазақстандықтар Катарда заңды түрде жұмыс істей алады
Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения
10:27, 11 маусым 2025
Мәжіліс рақымшылық туралы заң қабылдады: кім бостандыққа шығады және кімнің жазасы қысқартылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский таеквондист Еркебулан Енсегенов проведёт поединок за финал чемпионата Азии
09:55, Бүгін
Казахстанский таеквондист Еркебулан Енсегенов проведёт поединок за финал чемпионата Азии
15 медалей завоевали казахстанские шахматисты на квалификационном чемпионате мира
09:50, Бүгін
15 медалей завоевали казахстанские шахматисты на Сурдлимпийском чемпионате мира
Таеквондо ЧА в Монголии
09:34, Бүгін
Призёр первенства мира из Казахстана Кумартаева с победы стартовала на ЧА по таеквондо в Монголии
Несколько команд КПЛ получили штраф от КФФ
09:20, Бүгін
Несколько команд КПЛ получили штраф от КФФ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: