#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
471.77
547.25
6.6
Қоғам

Тоқаев вандализмге түбегейлі тосқауыл қою керек екенін айтты

Археологи, археология, археологические раскопки, раскопки, археологические находки, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.05.2026 14:18 Фото: Zakon.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев тарихи-мәдени мұраны сақтау мен қоғамдық сананы жаңғырту мәселесіне ерекше назар аудару қажет екенін айтты. Бұл туралы Мемлекет басшысы мәдениет және өнер қызметкерлерін марапаттау рәсімінде мәлімдеді.

Қасым-Жомарт Тоқаев кеше ғана Астанада Алтын Орданың адамзат тарихындағы рөлін ғылыми тұрғыдан зерделеуге арналған халықаралық симпозиум өткенін еске салды. Президенттің айтуынша, бұл тақырып кәсіби тарихшылар мен сарапшылар тарапынан жан-жақты талқылануы тиіс.

 "Мен шағын баяндамамда өз көзқарасымды жеткіздім. Оны білікті тарихшылар мен мәдениеттанушылардың, құқықтанушылардың Еуразия кеңістігіндегі тарихи үдерістердің түрлі аспектісіне қатысты кәсіби талқысына салуға болады деп ойлаймын. Алайда бұл ақпаратты бұра тартатын сауатсыздарға қол емес", – деді Президент.

Мемлекет басшысы маусым айының алғашқы онкүндігінде III Архившілер конгресі өтетінін айтты. Оның сөзінше, биылғы жиын тарихи-мәдени және құжаттық мұраны цифрландыру мен жасанды интеллект дәуірінде сақтау мәселесіне арналады.

Президент Қазақстанның халықаралық беделін арттыру үшін елдің мәдени ерекшелігін кеңінен дәріптеудің маңызы зор екенін атап өтті. Сонымен қатар жастарды жаңа геосаяси және геоэкономикалық жағдайдағы бәсекеге бейімдеу қажет екенін жеткізді.

 "Жастарымызды жаңа геосаяси және геоэкономикалық жағдайдағы қатаң, тіпті, қатігез бәсекелес ортада барынша табысқа жетуге қазірден бастап даярлауымыз керек. Бұл – біздің басты міндетіміз", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы қоғамдық сананы жаңғырту мәселесіне де тоқталды. Оның айтуынша, қоғамда вандализмге, мәдениетсіздік пен тағылық әрекеттерге мүлде жол берілмеуі керек.

"Біз ойы озық, өркениетті ел боламыз десек, ең алдымен қоғамдағы кез келген мәдениетсіз әрекетке, жабайы жүріс-тұрыс пен тұрпайы тағылыққа, яғни, вандализмге түбегейлі тосқауыл қоюымыз керек", – деді Президент.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы Ыбықты сай шатқалы аумағында болған жағдайға байланысты құзырлы органдар құқықтық баға беруі тиіс екенін айтты. Президент заңға құрмет, табиғатты аялау және жасампаз патриотизм қағидаттары қоғамдық санада берік орнығуы қажет екенін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мәдениет және өнер саласының бірқатар өкілін мемлекеттік наградалармен марапаттау туралы шешім қабылдағанын айтты. Бұл туралы Мемлекет басшысы мәдениет және өнер қызметкерлерін марапаттау рәсімінде мәлімдеді.
14:24, Бүгін
Президент Мақпал Жүнісова, Татьяна Бурмистрова және Марина Ганцеваға жоғары награда тапсырды
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
14:12, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев өнерпаздарға берілетін стипендия өсетінін мәлімдеді
Президент Димаштың таланты туралы айтты
16:18, 21 мамыр 2024
Президент Димаштың таланты туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Алишер Ергали
16:01, Бүгін
Стало известно, где экс-"вольник" Алишер Ергали дебютирует за Казахстан как "классик"
Маккензи Дёрн
15:52, Бүгін
Красавица из UFC Дёрн проведёт первую защиту титула в карде, где может выступить Махачев
Казахстан обыграл Гонконг в Кубке Дэвиса
15:37, Бүгін
Казахстанцы обыграли Гонконг в Шымкенте и претендуют на путевку в финал Juniors Davis Cup
Сборная Казахстана выступит в элитном дивизионе отбора чемпионата Европы
15:21, Бүгін
Молодёжная сборная Казахстана узнала соперников по квалификации чемпионата Европы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: