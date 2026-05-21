50 жасқа дейінгі ер азаматтарды мобилизациялау: Қорғаныс министрлігі ұсынысқа пікір білдірді
Қорғаныс вице-министрі Дархан Ахмедиев 2026 жылғы 21 мамырда Мәжіліс кулуарында 27 жастан 50 жасқа дейінгі ер азаматтарды мобилизациялау мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Бұған дейін мұндай бастаманы запастағы полковник Ғани Артықов ұсынған болатын.
"Бұл бағыттағы жұмысты тиісті департамент жүргізеді. Ұйымдастыру-мобилизациялық жұмыстар департаменті жалпы әскерге шақыру саясатын жүргізеді", – деді Ахмедиев.
Сонымен қатар ол қазіргі уақытта министрліктің мұндай ұсынысты жүзеге асыру жоспары жоқ екенін айтты.
"50 жасқа дейінгі ер азаматтарды шақыру мәселесіне келсек, бізде ондай жоспар жоқ. Егер басқа пікір болса, оған тиісті вице-министр жауап беруі керек деп ойлаймын", – деп атап өтті вице-министр.
