Қазақстанда 2 мыңнан астам бала ел ішінде тегін саяхаттай алады
Министрдің айтуынша, ішкі туризмді дамыту және отбасылардың демалыс шығындарын азайту мақсатында Kids Go Free бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бұл жоба аясында балалардың әуе билеттері субсидияланады.
Бағдарлама іске қосылғаннан бері 7 мыңнан астам бала Қазақстан ішінде тегін әуе сапарымен саяхат жасаған. Биыл шамамен 2 мың бала ел ішінде тегін ұшу мүмкіндігіне ие болады.
Сонымен қатар министр 2026 жылғы жазғы маусымда балалар мен жастарға арналған 20-дан астам ірі іс-шара жоспарланғанын айтты.
Маусым айында Алматı облысында NomadFest, Қарағанды облысында Balkhash Tour Fest, Ұлытау облысында "Көкмайса" фестивальдері өтеді. Шілдеде Астанада "Асыл Мұра" мәдени-отбасылық іс-шарасы, Жетісу облысында "Алакөл толқыны" жастар жобасы, ал Атырау облысында "Лотос" экологиялық фестивалі ұйымдастырылмақ.
Айта кетейік, жазғы демалыс маусымын ұйымдастыру бойынша бұған дейін де тиісті министрлік тарапынан мәлімет берілген.