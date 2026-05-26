ҰБТ-да 140 балл жинаған талапкерлерді қайта тексере ме
Фото: Национальный центр тестирования
Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 2026 жылғы 26 мамырда Үкіметтегі баспасөз мәслихатында ҰБТ-дан ең жоғары балл жинаған талапкерлер қайта тексеріле ме деген сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Саясат Нұрбектің айтуынша, тестілеу өте қатаң бақылау жағдайында өткізіледі.
"Тестілеу орталығына кіреберісте металл іздегіш арқылы толық тексеру жүргізіледі. Тыйым салынған заттардың бар-жоғы қатаң бақылаудан өтеді. Қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Арнайы дайындықтан өткен қызметкерлер мен инспекторлар тексеру жұмыстарын жүргізеді. Одан кейін тестілеудің өзі тек цифрлық форматта өтеді. Аудиторияларда камералар орнатылған: алдыңғы камера және жоғарыдан түсіретін камера. Жүйе өте қатаң жұмыс істейді – алгоритм тест тапсырушыны денесінің 17-18 нүктесі арқылы секунд сайын бақылап отырады. Егер алғашқы тексеруден кейін адамның жанынан қандай да бір рұқсат етілмеген құрал табылса немесе күмәнді әрекет байқалса, бәрі тіркеледі", – деді министр.
Оның айтуынша, барлық бейнежазба нақты уақыт режимінде сақталады және бірнеше ай бойы өшірілмейді. Бұл талапкерлердің нәтижеге шағымдану немесе сотқа жүгіну мерзімі аяқталғанға дейін жалғасады. Сонымен қатар Ұлттық тестілеу орталығының қызметкерлері видеоларды қосымша қайта қарап шығады.
"Шынын айтқанда, техникалық тұрғыдан бақылау үшін енгізуге болатын барлық жүйе қазірдің өзінде енгізілген. Кейде әлеуметтік желіде түрлі әңгімелер тарайды. Мысалы, жуырда бір мектепте жарық өшіп қалып, содан кейін бір оқушы 140 балл жинады деген ақпарат қызу талқыланды. Бірақ әзірге мұндай жағдайлардың ешқайсысы расталған жоқ. Жоғары балл жинаған талапкерлер бар. Біз олардың оқу тарихын көріп отырмыз. Ең қызығы – олардың арасында ауыл мектептерінің түлектері де бар. Кейбірі мұғалімдер отбасынан шыққан балалар. Сондықтан бұрынғыдай ҰБТ-ның тазалығы мен әділдігіне қатысты үлкен күмән қазір жоқ деп ойлаймын", – деді министр.
Министрдің сөзінше, жақсы дайындалып, жоғары нәтиже көрсеткен балаларға негізсіз сенімсіздік танытпау маңызды.
"Егер нақты күдік немесе дәлел болса, тексеру тетігі бар. Бірақ адам тек жоғары балл жинағаны үшін ғана қайта тексеру дұрыс емес", – деп түйіндеді Саясат Нұрбек.
