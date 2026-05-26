Ұшақ билеті 16 мың теңгеден: Қазақстанда жазғы ішкі сапарлар жеңілдейді
Жазғы кезеңде елдің туристік бағыттарына бағытталған пойыздар мен әуе рейстерінің саны көбейтіледі.
Теміржол тасымалы
2026 жылдың жазына қосымша 15 теміржол бағыты ұйымдастырылады. Қосымша пойыздар 16 маусымнан бастап қатынайды.
Бағыттар Астана, Алматы, Қарағанды, Ақтөбе, Семей, Өскемен, Қызылорда және Павлодар қалаларынан Достық пен Балқаш сияқты туристік аймақтарға дейін қамтылады.
Осылайша, пойыздарда шамамен 550 мың қосымша орын пайда болады.
Министрліктің мәліметінше, жаз мезгілінде сұраныс артқан жағдайда вагондар саны да көбейтіліп, орта есеппен 19–21 вагонға дейін жеткізіледі (қалыпты уақытта 13–15 вагон).
Сондай-ақ 1 маусымнан бастап Қарағанды – Балқаш бағыты бойынша №219/220 жолаушылар пойызы іске қосылады.
Әуе тасымалы
Маусым–тамыз аралығында Астана – Балқаш, Үржар, Үшарал және Алматы – Балқаш, Үржар, Үшарал бағыттары бойынша қосымша рейстер ашылады. Рейстер аптасына 7 ретке дейін орындалады.
Бұл бағыттардағы әуе билеттерінің бағасы әлеуметтік қолжетімді деңгейде сақталады – 16–20 мың теңге аралығында.
Ведомство мәліметінше, 2026 жылы Қазақстанда 60 ішкі бағыт бойынша аптасына 813 рейс орындалады. Сондай-ақ 24 бағытты, оның ішінде 16 туристік маршрутты субсидиялау үшін 6,4 млрд теңге бөлінген.